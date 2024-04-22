13 yıl sonra bir ilk oldu: Yeni çağın İpek Yolu! Kalkınma Yolu için imzalar atıldı

TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA "BAKANLAR KONSEYİ" KURULUYOR
Türkiye ile Irak yetkililerinin Kalkınma Yolu Projesi konusunda yakın ve yoğun bir çalışma yürütüyor.
Irak hükümetince 27 Mayıs 2023'te başkent Bağdat'ta Türkiye'nin de aralarında bulunduğu komşu ülkeler ve Körfez bölgesinden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Kalkınma Yolu Konferansı'nda konuşan Irak Başbakanı Sudani, projenin istihdam, finansal kaldıraçlar ile gayrisafi milli hasılanın değerinin artmasıyla güçlü bir ekonomi tesis edilmesi yolunda realiteyi değiştireceğini söyledi.
O dönemden bu yana Ankara ile Bağdat arasında proje konusunda her kademeden yoğun bir temas trafiği mevcut. Özellikle Dışişleri Hakan Fidan'ın Ağustos 2023'teki Irak çıkarmasının önemli bir ayağı da Kalkınma Yolu Projesi oldu.
Son bir yıllık süreçte iki ülke arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Iraklı mevkidaşı Rezzak Müheybes es-Sadavi başta olmak üzere pek çok kademede ziyaretler ve karşılıklı önemli adımlar atılırken, iki ülkenin Ulaştırma Bakanlıkları arasında işbirliklerini geliştirecek teknik görüşmeler de yapıldı. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRASAŞ AŞ ve TCDD Teknik AŞ yetkilileri ile Irak Cumhuriyeti Demiryolları heyeti arasında Ağustos 2023'te teknik toplantılar yapıldı.
Ekim 2023'te de Türkiye, Irak, BAE ve Katar'ın demir yolu idarelerinin genel müdürler düzeyindeki temsilcileri Ankara'da bir araya geldi.
Ayrıca, 17-18 Ocak tarihlerinde Irak Cumhuriyeti Demiryolları temsilcileri ve projenin müşavir firması PEG'in mühendisleri Ankara'da Türk yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Taraflar görüşmelerde Ovaköy-Fişhabur'daki kara ve demir yolu sınır geçiş noktasının yeri konusunda mutabık kalındı.
Irak ve Türkiye arasında konuya ilişkin yoğun ziyaretler sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 12 Nisan'da Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye ile Irak arasında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, "Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizma kurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Ankara, Türkiye ve Irak arasında kurulacak konseye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da yer almasını istiyor.