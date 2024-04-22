13 yıl sonra bir ilk oldu: Yeni çağın İpek Yolu! Kalkınma Yolu için imzalar atıldı

BÖLGESEL TRANSİT MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Büyük Fav Limanı'nı 1200 kilometre uzunluğundaki demir yolu ve otoyollarıyla Türkiye sınırına bağlayacak proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak.

Başlangıçta "Kuru Kanal" olarak isimlendirilen ancak Mart 2023'te Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede "Kalkınma Yolu" ifadesinin kullanılmasıyla adı değişen proje, Irak'ta petrol dışı sürdürülebilir ekonominin de temeli olarak niteleniyor.

Irak ile Türkiye, proje vasıtasıyla Asya ve Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltmayı ve transit merkezi olmayı amaçlıyor.

Orta Doğu'nun en büyük konteyner limanı olarak bilinen Dubai'deki 67 rıhtımlı Cebel Ali'yi geride bırakması öngörülen ve 90 rıhtım kapasitesine sahip olan Büyük Fav Limanı'nın 2025'te tamamlanması planlanıyor.