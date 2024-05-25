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Haberler Fotohaber 15 kamu kurumu duyurdu: 56.984 personel alımı yapılacak! İşçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:15

15 kamu kurumu duyurdu: 56.984 personel alımı yapılacak! İşçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya 56.984 memur ve işçi alımı yapılacak. 15 kamu kurumu büro personeli, uzman yardımcısı, hemşire, doktor, öğretmen, mühendis, teknisyen, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlikçi gibi pozisyonlar için yapacağı işçi ve memur alımı detaylarını açıkladı. İşte personel alımı yapacak kurumlar ve pozisyonlar...

15 kamu kurumu duyurdu: 56.984 personel alımı yapılacak! İşçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete’de

Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı başvuruları kapsamında 15 kamu kurumu 56.984 işçi ve memur alımı yapacağını duyurdu. İlanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 15 kamu kurumu ve personel alımı detayları...

15 kamu kurumu duyurdu: 56.984 personel alımı yapılacak! İşçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete’de

Memur olmak isteyen adaylar için 15 kamu kurumunun personel alımı ilanı yayımlandı. Kamuya en çok personel alımı uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında yapılacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından çeşitli pozisyonlar için 56.984 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak? İşte detaylar...

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15 kamu kurumu duyurdu: 56.984 personel alımı yapılacak! İşçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete’de

15 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

15 kamu kuruluşu toplamda 56.984 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, TÜRKŞEKER, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi, MEB, MTA, Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

15 kamu kurumu duyurdu: 56.984 personel alımı yapılacak! İşçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete’de

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

15 kamu kurumu duyurdu: 56.984 personel alımı yapılacak! İşçi ve memur alımı ilanları Resmi Gazete’de

TÜRKŞEKER 390 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.

Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.

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