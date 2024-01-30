İki bakanlık arasında 2 protokol imzalandı! Bakan Kacır: Teknoloji sevdalısı kadınlar yıldan yıla artacak

"Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara" programı, Bakan Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kacır, etkinlikteki konuşmasında, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma için hayatın her alanında kadınların varlığının önemine işaret etti.

Kadınların bilimde, teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha fazla temsil edilerek, önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretim üyelerimizin yüzde 46'sını oluşturan 85 bin kadın bilim insanımız, AR-GE, inovasyon ve yenilikçilik kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan, milyar dolar değerlemeyi aşan 7 teknoloji girişimimizin, Turcorn'umuzun, 4'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. İnsansız hava araçlarında dünya lideriysek, yerli ve milli otomobilimizi yollara çıkardıysak bu, kadınlarımızın alın ve akıl teriyle, azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla mümkün olmuştur."

Kacır, "Türkiye Yüzyılı"nda, "Tam Bağımsız Türkiye"ye giden yolu kadınlarla inşa ettiklerini belirterek, TEKNOFEST'i düzenledikleri ilk yıl kadın yarışmacı sayısının yüzde 17 olduğuna, 2023'te bu oranın yüzde 40'lara ulaştığına dikkati çekti.

"TEKNOLOJİ SEVDALISI KADINLAR YILDAN YILA ARTACAK"

Teknoloji sevdalısı kadınların yıldan yıla artacağına inandığını dile getiren Kacır, kadınları, gençleri, engellileri, toplumun tüm kesimlerini iş gücüne dahil ederek, onlara fırsat eşitliği sunarak, onların hayallerine, hedeflerine giden yolu açarak "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

Kacır, kadınların üretime ve iş gücüne aktif katılımlarını kıymetli bulduklarına işaret ederek, "Doğru fırsatları sunduğumuzda kadınların büyük engelleri aşmak adına ne kadar kararlı olduklarını görüyoruz. Değerlendirilmeyen potansiyelin etkin hale gelmesi ve yeni iş sahaları oluşturmanın en önemli yolu, kadın girişimcilerden ve kadın istihdamından geçiyor." diye konuştu.