Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 14:05

MARMARA'DA KORKUTAN DEPREMLER! İstanbul deprem tarihi o rakama işaret ediyor: İşte deprem bölgeleri listesi ve fay hattı risk haritası

Son dakika haberleri...2 hafta içinde gerçekleşen Gemlik ve Çınarcık depremleri İstanbul'da korku yarattı. Bununla beraber İstanbul deprem haritası ve risk bölgeleri en çok merak edilenler arasına girdi. Son 500 yılda İstanbul'da 1509 ve 1766 yılında 2 büyük deprem yaşandı. Peki beklenen İstanbul depremi ne zaman olabilir? İstanbul fay hattı risk haritası ile meydana gelebilecek deprem için orta riskli ve birinci derecede yüksek riskli ilçeler neresi? İşte uzman yorumlarıyla bölge bölge detaylar...