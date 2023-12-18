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Haberler Fotohaber MARMARA'DA KORKUTAN DEPREMLER! İstanbul deprem tarihi o rakama işaret ediyor: İşte deprem bölgeleri listesi ve fay hattı risk haritası
Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 14:05

MARMARA'DA KORKUTAN DEPREMLER! İstanbul deprem tarihi o rakama işaret ediyor: İşte deprem bölgeleri listesi ve fay hattı risk haritası

Son dakika haberleri...2 hafta içinde gerçekleşen Gemlik ve Çınarcık depremleri İstanbul'da korku yarattı. Bununla beraber İstanbul deprem haritası ve risk bölgeleri en çok merak edilenler arasına girdi. Son 500 yılda İstanbul'da 1509 ve 1766 yılında 2 büyük deprem yaşandı. Peki beklenen İstanbul depremi ne zaman olabilir? İstanbul fay hattı risk haritası ile meydana gelebilecek deprem için orta riskli ve birinci derecede yüksek riskli ilçeler neresi? İşte uzman yorumlarıyla bölge bölge detaylar...

MARMARA’DA KORKUTAN DEPREMLER! İstanbul deprem tarihi o rakama işaret ediyor: İşte deprem bölgeleri listesi ve fay hattı risk haritası

Son dakika haberi...Marmara Denizi'nde 2 hafta içinde 2 deprem olması birçok vatandaş İstanbul'da uzmanların uyardığı beklenen depremi araştırmaya başladı. İstanbul deprem haritası ve fay hattı gündemdeki sıcaklığını artırdı. Son 5 asırda ise 2 büyük İstanbul depremi var.

MARMARA’DA KORKUTAN DEPREMLER! İstanbul deprem tarihi o rakama işaret ediyor: İşte deprem bölgeleri listesi ve fay hattı risk haritası

2 HAFTADA 2 DEPREM İSTANBUL'DA KORKU YARATTI

Marmara Denizi son dönemde deprem haberleriyle gündeme geliyor. Önce Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de hissedildi. Yaklaşık 2 hafta sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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MARMARA’DA KORKUTAN DEPREMLER! İstanbul deprem tarihi o rakama işaret ediyor: İşte deprem bölgeleri listesi ve fay hattı risk haritası

1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ

1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.

Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

MARMARA’DA KORKUTAN DEPREMLER! İstanbul deprem tarihi o rakama işaret ediyor: İşte deprem bölgeleri listesi ve fay hattı risk haritası

1766 İSTANBUL DEPREMİ: KÜÇÜK KIYAMET

1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçeleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.

MARMARA’DA KORKUTAN DEPREMLER! İstanbul deprem tarihi o rakama işaret ediyor: İşte deprem bölgeleri listesi ve fay hattı risk haritası

Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

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