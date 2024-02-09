Giriş Tarihi: 09.02.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
13:54
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
Yeni evlenecek olanların yakından takip ettiği faizsiz evlilik kredisinde başvuru tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartlarını teker teker açıkladı. Toplamda 150 Bin TL olarak verilecek olan kredi 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvurular ne zaman, şartları neler, kimler faydalanabilecek? İşte, detaylar!