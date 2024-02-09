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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 13:54

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Yeni evlenecek olanların yakından takip ettiği faizsiz evlilik kredisinde başvuru tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartlarını teker teker açıkladı. Toplamda 150 Bin TL olarak verilecek olan kredi 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvurular ne zaman, şartları neler, kimler faydalanabilecek? İşte, detaylar!

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları belli oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş " Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik" açıklaması ile birlikte konuya dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Başvuru tarihi ve şartları açıklayan Bakan Göktaş, başvuruların nereden yapılacağı konusunu da açıklığa kavuşturdu. İşte, Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları!

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru tarihini duyurdu.

Buna göre; 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 Perşembe günü alınmaya başlanacak.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ "48 AY VADELİ 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ "

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız.

Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK!

Bakan Göktaş açıklamasında, başvuru için gerekli şartların açıklanmaya devam edeceğini de söyledi. Başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.

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