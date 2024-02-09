EVLİLİK KREDİSİ BAŞVRU ŞARTLARI | 2 yıl geri ödemesiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman, şartları neler?

Evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları belli oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş " Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik" açıklaması ile birlikte konuya dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Başvuru tarihi ve şartları açıklayan Bakan Göktaş, başvuruların nereden yapılacağı konusunu da açıklığa kavuşturdu. İşte, Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları!