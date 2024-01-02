2024 Memur Kıdem Tazminatı tavanı ne kadar olacak? Memur emekli zammı ve kıdem tazminatı ne zaman açıklanacak? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, genel olarak işverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu para olarak tanımlanmaktadır.

Kıdem tazminatı, iş akdinin sona erdiği her durumda değil, kanunda öngörülen hallerin varlığı halinde belirli bir kıdeme sahip olan işçilere kıdemleri oranında ödenmektedir.