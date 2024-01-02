Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:18
2024 Memur Kıdem Tazminatı tavanı ne kadar olacak? Memur emekli zammı ve kıdem tazminatı ne zaman açıklanacak? Kıdem tazminatı tavanı hesaplama
2024 kıdem tazminatı araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete gelen zamla birlikte kıdem tazminatının tavanının ne kadar olacağı merak konusu. Geçtiğimiz hafta belirlenen asgari ücretle 10 yıldır asgari ücretle çalışan bir kıdemlinin tazminatı 200 bin 21 lira oldu. Emekli ve memur zammıyla hesaplanacak kıdem tazminatı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam ile birlikte 2024 kıdem tazminatı tavanı da değişmiş olacak. Peki, 2024 Kıdem Tazminatı ne kadar olacak? Memur emekli zammı ve kıdem tazminatı ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar…