Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
14:21
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024: Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Milyonlarca araç sahibinin beklediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 fiyatları belli oldu. Araç sahiplerinin beklediği haber Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak itibariyle uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı 2023 yılında bin 479 liraydı. Peki, 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu? İşte, yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücreti...