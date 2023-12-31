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Haberler Fotohaber Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024: Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 14:21

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024: Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Milyonlarca araç sahibinin beklediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 fiyatları belli oldu. Araç sahiplerinin beklediği haber Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak itibariyle uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı 2023 yılında bin 479 liraydı. Peki, 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu? İşte, yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücreti...

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2024: Resmi Gazete’de yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Araç sahiplerinin merakla beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı. Peki, 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2024: Resmi Gazete’de yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

2024 MTV ORANI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

2024 MTV TARİFESİ

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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2024: Resmi Gazete’de yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

2024 MTV TARİFESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek. Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu 2024 Yeni yıl MTV tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı İşte MTV yeniden değerleme oranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2024: Resmi Gazete’de yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu 2024 Yeni yıl MTV tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı İşte MTV yeniden değerleme oranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2024: Resmi Gazete’de yayımlandı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
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