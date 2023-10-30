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Haberler Fotohaber Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | SSK (4A, 4B, 4C), Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:10

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | SSK (4A, 4B, 4C), Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri başlayacak. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler, kimler yararlanabilecek soruları merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK (4A, 4B, 4C), Bağ-Kur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri ikramiye kapsamına giren vatandaşların gündeminde. İşte, gün gün emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatar, ayın kaçında?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Hatırlanacağı üzere, Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle üçüncü kez verilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 5 bin TL emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatar, ayın kaçında?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjde verdi. İşte o açıklamalar:

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatar, ayın kaçında?

5 BİN LİRA EK EMEKLİ ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek emekli ödeneği, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatar, ayın kaçında?

5 BİN LİRA EK EMEKLİ MAAŞI KİMLER YARARLANABİLİR, KİMLERE ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatar, ayın kaçında?

ÇALIŞAN EMEKLİLER ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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