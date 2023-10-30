Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:10

Emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | SSK (4A, 4B, 4C), Bağ-Kur 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri başlayacak. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler, kimler yararlanabilecek soruları merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK (4A, 4B, 4C), Bağ-Kur 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri ikramiye kapsamına giren vatandaşların gündeminde. İşte, gün gün emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...