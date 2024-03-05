3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor

"EMEKLİLER YILINA ÖZEL DESTEKLERİMİZ OLACAK"

Bakan Işıkhan, "Emekilere her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.