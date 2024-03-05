Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:30
3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 3 bin TL emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan, bayramdan önce emekli ikramiyesi ödemelerinin yapılacağını duyurdu. Işıkhan, "Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak" dedi. 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...