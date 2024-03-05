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Haberler Fotohaber 3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:30

3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 3 bin TL emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan, bayramdan önce emekli ikramiyesi ödemelerinin yapılacağını duyurdu. Işıkhan, "Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak" dedi. 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan 'Emekliler Yılı'na özel destekler için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 3 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan müjdeyi verdi.

3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor

3 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız" dedi.

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3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor

"EMEKLİLER YILINA ÖZEL DESTEKLERİMİZ OLACAK"

Bakan Işıkhan, "Emekilere her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor

KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK EN ÖNEMLİ HEDEF

Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Işıkhan, "Orta vadeli planlarımız arasındaydı, düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında" ifadesini kullandı.

3000 TL EMEKLi iKRAMiYESi SON DAKİKA: Çifte bayram olacak! Bakan Işıkhan: Emeklilere özel yeni destekler geliyor

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK

Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için örnek takvim belli oldu:

10-12 Nisan: Ramazan Bayramı
1-9 Nisan: İkramiye ödeme tarihleri

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