331 kilometrelik otoyol yatırımı! Modern çağın İpek Yolu için çalışmalar hız kazandı! Bakan Uraloğlu: Orta Doğu ile yeni bir bağlantı kuracağız

"TÜNEL UZUNLUĞUMUZU İSE 14 KAT ARTIRARAK, 753 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Bölünmüş yol ağının 22 yıl önce 6 bin 101 kilometre olduğunu ve sadece 6 ili birbirine bağladığını anımsatan Uraloğlu, bugün bölünmüş yol ağının toplam 29 bin 405 kilometreye çıktığını ve 77 ili birbirine bağladığını dile getirdi.

Uraloğlu, bölünmüş yolların, toplam yol ağının yaklaşık yüzde 43'ünü oluşturduğunu, tüm yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet verdiğini söyledi.

Kara yollarında seyreden araç sayısı artarken, bölünmüş yollardaki hızı iki kattan fazla yükselttiklerini, seyahat süresini de yarı yarıya azalttıklarını anlatan Uraloğlu, böylece iş gücü ve akaryakıt tasarruflarıyla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, son 22 yılda 3 bin 920 köprü inşa ederek, ülkedeki toplam köprü uzunluğunu 777 kilometreye ulaştırdıklarının altını çizerek, "Tünel uzunluğumuzu ise 14 kat artırarak, 753 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

Otoyol ağının 2003 yılı öncesinde 1714 kilometre olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Otoyol ağımızı 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. İleri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerde ulaşım altyapısını çağın ilerisine taşıdık." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeleri de hayata geçirdiklerini hatırlattı.