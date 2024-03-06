Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
09:39
3600 Ek Gösterge için müjdeyi Bakan Işıkhan vermişti! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?
7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları 3600 ek gösterge müjdesi bekliyorlar. Kamu çalışanlarının maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerine yansıyacak bu düzenleme için Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı, kimlere verilecek?