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Haberler Fotohaber 3600 Ek Gösterge için müjdeyi Bakan Işıkhan vermişti! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:39

3600 Ek Gösterge için müjdeyi Bakan Işıkhan vermişti! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları 3600 ek gösterge müjdesi bekliyorlar. Kamu çalışanlarının maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerine yansıyacak bu düzenleme için Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı, kimlere verilecek?

3600 Ek Gösterge için müjdeyi Bakan Işıkhan vermişti! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Bakan Işıkhan tarafından "en kosa sürede hayata geçirileceği" müjdesinin ardından birinci dereceden memurlar için çıkması planlanan düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği araştırılmaya başlandı. Son çıkan düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar

3600 Ek Gösterge için müjdeyi Bakan Işıkhan vermişti! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

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3600 Ek Gösterge için müjdeyi Bakan Işıkhan vermişti! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 Ek Gösterge için müjdeyi Bakan Işıkhan vermişti! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 Ek Gösterge için müjdeyi Bakan Işıkhan vermişti! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

"3600 EK GÖSTERGE İVEDİKLE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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