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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME: 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:47

3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME: 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?

Meclis'in yeni döneme giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni yılda görüşülmesi beklenen konulardan biri olan 3600 ek gösterge için araştırmalar başladı. 5,3 milyon kamu çalışanının beklediği göstergede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu çalışanları için müjdeyi vermişti. Bütçe görüşmelerinin sona erdiği ve Meclis'in yeni gündeme geçeceği bu günlerde 3600 ek gösterge gündeme yerleşti. 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?

3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME: 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge için memur ve memur emeklileri gözlerini meclise çevirdi. Peki, 3600 ek gösterge zamlı maaşlara eklenecek mi, kimlere verilecek, meclisten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME: 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 ek göstergeyle hali hazırdaki ücretler göz önüne alındığında memurların maaşında yaklaşık 2 bin 250 artış olurken memur emekli ikramiyeleri ise 60 bin liraya yükselecek.

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3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME: 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?

BAKAN IŞIKHAN'dan 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME: 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.

Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME: 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

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