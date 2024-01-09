Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:47
3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞME: 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?
Meclis'in yeni döneme giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni yılda görüşülmesi beklenen konulardan biri olan 3600 ek gösterge için araştırmalar başladı. 5,3 milyon kamu çalışanının beklediği göstergede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu çalışanları için müjdeyi vermişti. Bütçe görüşmelerinin sona erdiği ve Meclis'in yeni gündeme geçeceği bu günlerde 3600 ek gösterge gündeme yerleşti. 2024 Ek gösterge meclisten geçti mi, 3600 ek gösterge kimlere, verilecek, zamlı maaşlara eklenecek mi?