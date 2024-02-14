Giriş Tarihi: 14.02.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
14:17
ANKARA'DA 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMESİ! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?
3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ankara'da görüştü ve toplantıda 3600 ek gösterge de ele alındı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? Ek gösterge kimlere verilecek? İşte ayrıntılar...