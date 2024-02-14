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Haberler Fotohaber ANKARA'DA 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMESİ! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 14.02.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 14:17

ANKARA'DA 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMESİ! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ankara'da görüştü ve toplantıda 3600 ek gösterge de ele alındı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? Ek gösterge kimlere verilecek? İşte ayrıntılar...

ANKARA’DA 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMESİ! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini aldı. 5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin 3600 ek gösterge çalışmaları sona erdikten sonra konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ek gösterge kimlere verilecek? İşte son durum bilgileri...

ANKARA’DA 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMESİ! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR, TORBA YASA'DA VAR MI?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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ANKARA’DA 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMESİ! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMESİ! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!

Bakan Vedat Işıkhan daha önce konu hakkında şu ifadelere yer vermişti: : ''15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''

ANKARA’DA 3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞMESİ! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili çalışmalar devam ederken, gözler 3600 ek göstergede. Ek gösterge, ilk kısmı kabul edilen ve çalışmalarda sona gelinen Torba Yasa içerisinde olması bekleniyor.

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