Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
11:23
500 milyon dolarlık Türk fonu kuruluyor! Bakan Şimşek açıkladı: Yatırımların ivmelenmesini sağlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Devletlerinin, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesinin beklendiğini vurgulayarak,"Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Yatırım Fonu hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızın ivmelenmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.