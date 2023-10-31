5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.