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Haberler Fotohaber 5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 20:00

5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören madde geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Söz konusu düzenlemeye göre, 5000 TL emeklilere ikramiye ödemesi bir defaya mahsus yapılacak. 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Kasım ayının gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaş 4A, 4B, 4C ödeme takvimini araştırmaya koyuldu. Peki; 5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? İşte, SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri...

5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 son dakika gelişmeleri ile araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeneceğini açıklamıştı. Emeklilere ikramiye ödemesi ile ilgili düzenleme, TBMM'de kabul edildi. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. Peki, 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? İşte, SSK, Bağ-Kur 5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri…

5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

"EMEKLİLERE 5 BİN LİRALIK ÖDEMEYİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

''Emeklilerimize yapacağımız 5 bin lira tutarındaki bir defaya mahsus ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede, emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz.

İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.''

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5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

İKİ AYLIK ALANA YÜKSEK DOSYADAN

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

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