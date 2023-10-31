5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören madde geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Söz konusu düzenlemeye göre, 5000 TL emeklilere ikramiye ödemesi bir defaya mahsus yapılacak. 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Kasım ayının gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaş 4A, 4B, 4C ödeme takvimini araştırmaya koyuldu. Peki; 5.000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? İşte, SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri...