Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika belli oldu. Bir defaya mahsus verilecek emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları ve kapsamı gibi detaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi çalışmayan 12.2 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek. Bu kapsamda ''5000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?'' sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. 3. Bayram ikramiyesi için SGK ödeme günleri netleşti. 100. Yıl ikramiyesi gün gün hesaplara geçerken 4A, 4B, 4C ödeme takvimi araştırmaları hız kazandı. İşte, tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…