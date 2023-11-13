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Haberler Fotohaber Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:41

Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika belli oldu. Bir defaya mahsus verilecek emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları ve kapsamı gibi detaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi çalışmayan 12.2 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek. Bu kapsamda ''5000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?'' sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. 3. Bayram ikramiyesi için SGK ödeme günleri netleşti. 100. Yıl ikramiyesi gün gün hesaplara geçerken 4A, 4B, 4C ödeme takvimi araştırmaları hız kazandı. İşte, tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…

Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 son dakika netleşti. Bakan Vedat Işıkhan, 12 milyonu aşkın çalışmayan emekliye bir defaya mahsus yapılacak 5 bin lira ödemesinin Kasım ayının ilk yarısında verileceğini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması ile SGK ödeme günleri belli oldu. Cumhuriyet ikramiyesi hesaplara gün gün yatmaya devam ediyor. 3. ikramiye ödemeleri Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerine farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki, Emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, kimlere verilecek? İşte, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri…

Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ''Emeklilerimize yapacağımız 5 bin lira tutarındaki bir defaya mahsus ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede, emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi için takvim netleşti.

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 3. ikramiye ödeme günlerine dair açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi.

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Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI, KİME NE ZAMAN YATACAK?

Yapılan açıklama doğrultusunda 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri 11 Kasım'da hesaplara geçmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Bu ödeme; SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

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