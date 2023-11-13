Son Dakika Emekli İkramiyesi hesaplara geçiyor! SGK ödeme günlerini açıkladı: İşte SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ''Emeklilerimize yapacağımız 5 bin lira tutarındaki bir defaya mahsus ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede, emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi için takvim netleşti.

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 3. ikramiye ödeme günlerine dair açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi.