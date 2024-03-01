Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
07:20
Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödeme tarihleri yeni aya girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. 850 TL-1250 TL aralığında değişen yardımdan yararlanan hak sahipleri ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte aile destek parası ödeme günleri ve detaylar.