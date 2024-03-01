Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.