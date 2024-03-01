Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:20

Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri yeni aya girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. 850 TL-1250 TL aralığında değişen yardımdan yararlanan hak sahipleri ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte aile destek parası ödeme günleri ve detaylar.

Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve zam durumu Mart ayı ile gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi yardımı her ay hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ocak zammı sonrası Aile Destek Program ödemelerinin zam durumu sorgulanıyor. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri zammı ve diğer tüm gelişmeler.

Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Mart ödemesinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı Mart ayı ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri zamlandı mı, ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

SON DAKİKA