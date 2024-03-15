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Haberler Fotohaber AJet'ten yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 299 liradan başlayan fiyatlarla...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:14

AJet'ten yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 299 liradan başlayan fiyatlarla...

Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, yurt içi uçuş yapacakları sevindiren haberi paylaştı. Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya belirli tarihleri kapsayacak. Peki, ucuz bilet kampanyası hangi tarihler için geçerli olacak? Ucuz biletler kaç liradan satışa sunulacak? İşte yurt içi ucuz bilet kampanyasına dair detaylar...

AA
AJet’ten yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 299 liradan başlayan fiyatlarla...

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı.

AJet’ten yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 299 liradan başlayan fiyatlarla...

299 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türkiye'nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun." ifadesi kullanıldı.

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