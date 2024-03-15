Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
16:14
AJet'ten yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası! O tarihlerde 299 liradan başlayan fiyatlarla...
Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, yurt içi uçuş yapacakları sevindiren haberi paylaştı. Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya belirli tarihleri kapsayacak. Peki, ucuz bilet kampanyası hangi tarihler için geçerli olacak? Ucuz biletler kaç liradan satışa sunulacak? İşte yurt içi ucuz bilet kampanyasına dair detaylar...