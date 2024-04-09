Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
10:40
Akıllı yollar geliyor
Akıllı ulaşım sistemleri yaygınlaştırılıyor. "Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz, hayatları kurtarıyoruz" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasını başlatacaklarını duyurdu. Uygulamayı 3 ayrı başlık altında projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, pilot bölge olarak da Antalya'yı seçtiklerini bildirdi.