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Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:40

Akıllı yollar geliyor

Akıllı ulaşım sistemleri yaygınlaştırılıyor. "Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz, hayatları kurtarıyoruz" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasını başlatacaklarını duyurdu. Uygulamayı 3 ayrı başlık altında projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, pilot bölge olarak da Antalya'yı seçtiklerini bildirdi.

Akıllı yollar geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yol güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla akıllı ulaşım sistemlerini ülke çapında yaygınlaştırıyor.

Akıllı yollar geliyor

"YOLLARIMIZI AKILLANDIRIYORUZ, HAYATLARI KURTARIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollarda güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla akıllı ulaşım sistemlerini ülke çapında yaygınlaştırdıklarını belirterek "Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz, hayatları kurtarıyoruz. 3 ayrı başlık altında projelendirdiğimiz sistem kapsamında İstanbul'da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasını başlatacağız. Pilot bölge olarak Antalya'yı seçtik. Ancak bunu yaparken yerli ve milli teknolojiye önem veriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezinde hizmet verecek ve tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı hayata geçiriyoruz" dedi.

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Akıllı yollar geliyor

"ÜLKEMİZİN AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİ YERLİ YAZILIMA KAVUŞTURUYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye'yi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını belirterek, bölünmüş yol ve otoyol yapımına büyük önem verdiklerini söyledi. 2002 yılında sadece 6 şehrin birbirine bölünmüş yol ile bağlı olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayının şu anda 77'ye çıktığını vurgulayarak, "Şu anda bölünmüş yollarımız bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet verir hale geldi. Karayollarımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde 100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81'lik bir azalma sağladık. Ancak bununla yetinmiyoruz, yollarımızı akıllı ulaşım sistemleri ile donatarak yol güvenliğini en üst düzeye çıkartıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri ile hayatları kurtarıyoruz" diye konuştu.

Akıllı yollar geliyor
"K-AUS TEST VE UYGULAMA KORİDORU KURULUYOR"
Uraloğlu, kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarının altını çizerek, akıllı ve otonom teknolojiler sayesinde hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ettiklerini vurguladı. Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ettiklerinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, "Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de milli ve yerli olmasına özen gösteriyoruz. Bu Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında Türkiye'nin e-devlet altyapısına da kuran Türksat A.Ş., K-AUS Yazılım Platformu'nu yerli ve milli imkanlarla geliştirecek. İşin süresi 24 ay, bakım devresi de 12 ay olarak belirlendi. 3 ayrı başlık altında projelendirdiğimiz sistem kapsamında ilk olarak İstanbul'da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasını başlatacağız. Pilot bölge olarak Antalya'yı seçtik. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezinde ise tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı da devreye alacağız" şeklinde konuştu.
Akıllı yollar geliyor

"KAZA RİSKİ EN AZA İNECEK"

Uraloğlu akıllı ulaşım sistemleri kapsamında ilk olarak fiber optik internet altyapısının yanı sıra enerji, kazı, kablolama, donatıların yapılacağını daha sonra ise merkez ve bölge sistem donanımları ile kontrol odalarının tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca akıllı yol uygulamaları kapsamında bir diğer işin dijital mesaj işaretleri, değişken trafik işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları olduğunu da anlatan Bakan Uraloğlu, "Ayrıca yine akıllı yol uygulaması kapsamında sinyalizasyon sistemleri, kamera sistemleri, araç algılayıcı sistemler, simülasyon yazılımları ve Merkezi IoT (nesnelerin interneti) platformu da kurulacak. Ayrıca tüm Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölgeler müdürlüklerine de iş zekâsı ve karar destek sistemi, entegrasyonları ve Karayolları Mobil uygulaması da yapılacak. Ayrıca akıllı yollarımızı kullanan araçların araç-araç, araç-altyapı haberleşme altyapısının da kurulumu yapılacak. Yani bu sistemimizi hayata geçtiğinde akıllı yollarımızı kullanan araçlar diğer araçlarla ve yolun kendisiyle haberleşecek kaza riski en aza indirilecek" dedi.

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