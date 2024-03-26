Akkuyu NGS’den heyecanlandıran açıklama! Dünyada sadece 5 adet var: 1’i Türkiye’de

"1'İNCİ ÜNİTEDE İLK TEST ELEKTRİĞİNİ BU YIL ÜRETMEYE BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Ünitenin bünyesinde binlerce ekipman ve sistem barındırdığını ve bunların uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Zoteeva, "Bir güç ünitesinin işletmeye alınmasını bir bütün halinde düşünmek gerekiyor. Bu nedenle sadece reaktör binası değil, yüzlerce ekipmanın hazır hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla halihazırda bulunduğumuz aşama, tüm bu ekipman ve sistemlerin kurulumundan sonra teker teker test edilmesi ve bunun akabinde de uyum içinde işletmeye ne kadar hazır olduklarının kontrol edilmesini ifade ediyor." diye konuştu.

Zoteeva, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin devreye hazır duruma getirilmesi gerektiğini kaydederek, "1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz." dedi.

Bunun büyük ve zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Zoteeva, bunun başarıyla yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynaklara sahip olduklarını söyledi.