Akkuyu NGS’den heyecanlandıran açıklama! Dünyada sadece 5 adet var: 1’i Türkiye’de

DÜNYADA SADECE BEŞ ADET BULUNUYOR! BİRİ TÜRKİYE'DE
Zoteeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu kapsamında Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Akkuyu NGS projesinin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu anımsatan Zoteeva, santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını söyledi.
Zoteeva, inşa edilen ünitelerin en son güvenlik sınıfına sahip olduğunu ve santrali iç ve dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirdiğini kaydetti.
Sınıfının en güçlüsü olan iki adet Liebherr LR 13000 kendinden tahrikli paletli vincin sahada görev yaptığını ifade eden Zoteeva, "Bu modelden dünyada sadece beş adet bulunuyor." bilgisini paylaştı.
Zoteeva, santralin inşası aşamasında izlenen yöntem ve modele de dikkati çekerek, "Bu özgün modeli başarıyla nihayete erdirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz" dedi.