Giriş Tarihi: 10.02.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
14:32
Alman Büyükelçi Schulz: Türkiye'de önemli yatırım imkanları var
Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinde enerji sektörünün önemli bir yeri olduğunu belirten Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, stratejik öneme sahip hidrojenin geliştirilmesi noktasında da bu iki ülkenin uygun bir partner olabileceğini aktardı. Bakan Bayraktar'ın yatırım davetinin olumlu karşılandığını bildiren Schulz, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yeşil enerji dönüşümünde önemli hedefleri var. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları ve tedarik zinciri alanlarında önemli yatırım imkanları da var. Bunun dışında iklim değişikliği ile mücadele, sanayinin karbonsuzlaşması, yeşil enerji dönüşümü konularında çok yoğun işbirliği alanları ve imkanları mevcut" dedi.