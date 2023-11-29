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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 1900 TL'yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 09:02

Altın gram fiyatı 1900 TL'yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları yükseliş trendini güçlendirdi. ABD'den gelen beklentilerle güçlenen ons altın fiyatı 2000 dolar seviyesine yerleşti. Ons altın fiyatından esen rüzgarla hafta başında rekor seviyeleri yakalayan altın gram fiyatı bugün 1907 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları öne çıkanlar arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumları yaparak 'Son bir alım fırsatı doğacak' dedi ve tarih verdi. İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları…

Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı ons altın tarafından bulduğu destekle tırmanışa geçti. Altın yatırımcısı ise 'Alım fırsatı doğacak mı' sorusuna yanıt arayarak canlı altın fiyatları ve altın yorumlarına odaklandı.

Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'den dikkat çeken altın yorumları geldi.

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Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi

"ONS 2000 DOLAR SEVİYESİNE YERLEŞMEK İÇİN BAHANE ARIYOR"

Uzman isim, "Ons altın 2000 dolar seviyesi üzerine yerleşmek için bahane arıyor. Önemli olan şu ki, 2057 dolar devamında 2080 dolar direnç seviyeleri kırılacak mı?" diyerek bu sorulara cevap arayacağını belirtti.

Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi

"ONS TEKRAR 2000 DOLAR ALTINA SARKAYACAK"

Ons altında takip ettiği bant aralığını açıklayan İslam Memiş, "Kısa vade olarak takip ettiğim aralık 1980-2080 dolar aralığı. Geniş bir bant aralığı var. Dolayısıyla belirsizlik oluştuğu için tekrar 2000 dolar seviyesi altına sarkacak mı sorusuna yanıt arıyoruz. Kişisel görüşüm yıl bitmeden tekrar ons altın 2000 dolar seviyesi altına sarkayacak." dedi.

Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi

ALTIN GRAM FİYATI 1900 TL'Yİ AŞTI

Altın gram fiyatı tarafından yorumlarda bulunan İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı 1900 TL seviyesi üzerine yerleşme çabası sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

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