Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi

"ONS TEKRAR 2000 DOLAR ALTINA SARKAYACAK"

Ons altında takip ettiği bant aralığını açıklayan İslam Memiş, "Kısa vade olarak takip ettiğim aralık 1980-2080 dolar aralığı. Geniş bir bant aralığı var. Dolayısıyla belirsizlik oluştuğu için tekrar 2000 dolar seviyesi altına sarkacak mı sorusuna yanıt arıyoruz. Kişisel görüşüm yıl bitmeden tekrar ons altın 2000 dolar seviyesi altına sarkayacak." dedi.