Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları yükseliş trendini güçlendirdi. ABD'den gelen beklentilerle güçlenen ons altın fiyatı 2000 dolar seviyesine yerleşti. Ons altın fiyatından esen rüzgarla hafta başında rekor seviyeleri yakalayan altın gram fiyatı bugün 1907 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları öne çıkanlar arasına girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumları yaparak 'Son bir alım fırsatı doğacak' dedi ve tarih verdi. İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları…