Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
13:48
Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş 'Kar satışı gelecektir' diyerek 2024 tahminini açıkladı
Altın fiyatları yeni güne rekor seviyeleri görerek başladı. Fed Başkanı Powell, faiz kararı sonrası güvercin mesajlar verdi. Powell açıklaması sonrası ons altın yükselişini güçlendirdi. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2548 lira seviyesine kadar arttı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah.com.tr'ye 'Altında yükseliş sürecek mi' sorusunu yanıtladı.