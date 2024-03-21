Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş ’Kar satışı gelecektir’ diyerek 2024 tahminini açıkladı

İŞTE FED SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ!

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2024 yılına ilişkin Fed'in faiz indirimi yapacağı piyasalar tarafından biliniyordu. Faiz indirimi piyasalar tarafından sürpriz değil. Fed Başkanı Powell, dünki açıklamaları sonrası faiz indirimi yapacağını dair kapıları açtı. İlk sözlü sinyalini vermiş oldu.

Artık mayıs ve haziran itibariyle faiz indirimlerini bekliyor olacağım.