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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş 'Kar satışı gelecektir' diyerek 2024 tahminini açıkladı
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:48

Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş 'Kar satışı gelecektir' diyerek 2024 tahminini açıkladı

Altın fiyatları yeni güne rekor seviyeleri görerek başladı. Fed Başkanı Powell, faiz kararı sonrası güvercin mesajlar verdi. Powell açıklaması sonrası ons altın yükselişini güçlendirdi. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2548 lira seviyesine kadar arttı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah.com.tr'ye 'Altında yükseliş sürecek mi' sorusunu yanıtladı.

ZEHRA KOÇ
Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş ’Kar satışı gelecektir’ diyerek 2024 tahminini açıkladı

Altın gram fiyatı zirvesini yeniledi. Fed'in güvercin açıklamaları altın piyasasını hareketlendirdi. Ons altın gün içindee 2222 doları görerek rekor tazeledi. Buradan destek bulan altın gram fiyatı yeni zirvesine imza attı. Altın fiyatları yükselişi sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı yorumlarda bulundu.

Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş ’Kar satışı gelecektir’ diyerek 2024 tahminini açıkladı

FED'DEN PİYASALARA GÜVERCİN MESAJ

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit bıraktı. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell, piyasalara güvercin mesajlarda bulundu.

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Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş ’Kar satışı gelecektir’ diyerek 2024 tahminini açıkladı

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki hareketlilik sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş ’Kar satışı gelecektir’ diyerek 2024 tahminini açıkladı

İŞTE FED SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ!

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2024 yılına ilişkin Fed'in faiz indirimi yapacağı piyasalar tarafından biliniyordu. Faiz indirimi piyasalar tarafından sürpriz değil. Fed Başkanı Powell, dünki açıklamaları sonrası faiz indirimi yapacağını dair kapıları açtı. İlk sözlü sinyalini vermiş oldu.

Artık mayıs ve haziran itibariyle faiz indirimlerini bekliyor olacağım.

Altın gram fiyatı 2300 lirayı aştı! İslam Memiş ’Kar satışı gelecektir’ diyerek 2024 tahminini açıkladı

ONS ALTIN YÜKSELİŞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Fed güvercin tonda açıklama yapması sonrası haliyle ons altın değer kazandı. Ons altın tarafında 2222 dolar seviyesine kadar yükseliş yaşandı. Şu anda 2205 dolar seviyesinde.

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