Ankara-İstanbul arası hızlanıyor! YHT ile büyükşehirler birbirine bağlanıyor! Bakan Uraloğlu: Bursa-Bilecik arası da 25 dakikaya düştü

"ULAŞIM SÜRESİNİ 51 DAKİKADAN 25 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK"

Bilecik-Yenişehir kara yolunun 3,9 milyar liraya mal olduğunu bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemiz kapsamında 2x2 standardında bitümlü sıcak karışım kaplamalı 41,6 kilometre bölünmüş yol, bir köprülü kavşak, iki tane 158 metre uzunluğunda köprü, 22 hemzemin kavşak ve 9 tarımsal altgeçit inşa ettik. Uyguladığımız projeyle 97 virajı ortadan kaldırdık. Minimum kurp yarıçapını, hani şu 'virajlar' diyoruz ya onu 40 metreden 300 metreye yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağladık. Ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdük. Zamandan 162 milyon lira, akaryakıttan 61 milyon lira olmak üzere yıllık 223 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 356 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."