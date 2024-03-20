Ankara-İstanbul arası hızlanıyor! YHT ile büyükşehirler birbirine bağlanıyor! Bakan Uraloğlu: Bursa-Bilecik arası da 25 dakikaya düştü

"ANKARA-İSTANBUL YHT HATTI'NDAKİ SEYAHAT SÜRESİNİ 35 DAKİKA DAHA KISALTACAĞIZ"
Uraloğlu, Bilecik Çevre Yolu Projesi'ne de başladıklarını belirterek, "Ayrıca Bilecik'i, Kütahya'ya, Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ye, Bursa'ya, Yalova'ya, Yenişehir Havalimanı, Gemlik ve Bandırma limanlarına bölünmüş yollarla bağladık. Hasılı Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye bağlamış olduk." ifadesini kullandı.
Bilecik'in kara yolu ulaşım ağını güçlendirirken demir yolu altyapısını unutmadıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Başta Pamukova ile İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olmak üzere Bilecik'in mevcut demir yolu altyapısının tamamını yeniledik. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı ile Bilecik'i YHT konforuyla tanıştırdık. Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük istasyonlarında Yüksek Hızlı Tren istasyonlarımızı da inşa ettik. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2'nci kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi'yle de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. İhaleyi bu yıl içinde yaparak çalışmalara başlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız."