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Haberler Fotohaber Ankara'ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 15:22

Ankara'ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Birçok metroyu açtık. Sincan-AKM Garı açtık. 2024 yılı yatırım programına Kızılay-Esenboğa-Hattının yatırım programına aldık. Onu da planlıyoruz. Kısa zamanda ihalesini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara’ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreninde konuştu.

Ankara’ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, sözlerinin başında 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek,
"Kahramankazan büyük bir vatanseverlik örneği gösterdi. Sizler gözünü istikbalimize ve özgürlüğümüze göz diken hainlere geçit vermediniz. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi sizler de Kahramankazan da ihanet çetesi FETÖ'nün kumpasını ters yüz ettiniz.
Allah sizlerden razı olsun. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik duran Aziz milletimizi ne kadar övsek azdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Ne diyor Cumhurbaşkanımız 'yol medeniyettir'. Aynı zamanda yol gelişmedir. Yol büyümedir. Ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısını ulaşım yatırımları oluşturmaktadır." dedi.

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Ankara’ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu

ULAŞIM VE HABERLEŞME AĞINA 250 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK

Bakanlık olarak buradaki tek motivasyonun milletin yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ifade eden Uraloğlu, "Güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu bir ulaşım altyapısını oluşturmak için var gücümüzle gece gündüz demeden ülkemizin ulaşım ve haberleşme ağına 250 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bundan sonraki dönemde de 197 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planladık. Elbette yapacak çok işimiz var, bunun farkındayız. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? AK Parti'miz ne diyor? 'Durmak yok, yola devam' diyor. Bu tam da bizim ulaştırmacıların kara yolcuların tam da sloganıdır. Biz de bu sloganla inşallah durmak yok. Yola devam diyeceğiz ve işlerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Ankara’ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI LOJİSTİK SİSTEMİN KILCAL DAMARI

Bakan Uraloğlu, karayolu taşımacılığının modasının hiç geçmediğini belirterek, "Aktarmasız, güvenli, esnek ve kapıdan kapıya olması hasebiyle halen çok büyük oranda kullanılan bir sistemdir, karayolları taşıması. Kara yolu taşımacılığı gelişmiş ülkeler için halen vazgeçilmeyen taşımacılık faaliyetlerinin en kritiklerinden birisidir. Ayrıca lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir öneme de sahiptir. Bu gerçeklerden hareketle bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 400 kilometreye çıkardık. Yaklaşık 6 bin kilometre olan sıcak karışım kaplamalı yolumuzu da yaklaşık 30 bin kilometreye çıkardık." Diye konuştu.

Bölünmüş yollarla ulaşılan il sayısının bugün 77'ye çıkarıldığının altını çizen Uraloğlu, "Otoyollara baktığımızda yine Kahramankazan'da bulunuyoruz. Önemli bir otoyolun geçtiği güzergahtayız. Bin 700 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu tam 3 bin 726 kilometre yol geçit vermeyen dağları, tünellerle, vadilerle, köprülerle açtık. Akıllı ulaşım sistemleriyle Ankara-Niğde Otoyolunu bitirerek trafiğe açtık. Bu sadece Ankara-Niğde Otoyolu değildir. Kapıkuleden başlayıp Şanlıurfa'ya kadar giden otoyolun önemli bir bölümüdür. Biz burayı bitirerek trafiğe açtık." dedi.

Ankara’ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu

ANKARA'YA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'daki metro yapımı çalışmalarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da metrolar konusunda 2019'dan beri durduğumuz metro inşaatını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Niye? Biz Ankaralıların tercihine saygı duyduk. Hizmet etmeye de devam ettik bundan sonra da hizmet etmeye de devam edeceğiz. Biz Ankara'ya daha iyi hizmet edebilmemiz için biz Büyükşehir ile beraber çalışmamız lazım. İş birliği yapmamız bu hizmetleri artırmamız lazım. Onun için Turgut Altınok kardeşim bu anlamda Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği bir süreçte büyükşehir belediye başkanı adayımız odu. İnşallah belediye başkanımız da olacak. Biz buna inanıyoruz Ankara'ya hizmetlerimiz bir bir ve katlanarak devam edeceğiz. Birçok metroyu açtık. Sincan-AKM Garı açtık. 2024 yılı yatırım programına Kızılay-Esenboğa-Hattının yatırım programına aldık. Onu da planlıyoruz. Kısa zamanda ihalesini yapacağız."

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