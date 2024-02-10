Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
15:22
Ankara'ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Birçok metroyu açtık. Sincan-AKM Garı açtık. 2024 yılı yatırım programına Kızılay-Esenboğa-Hattının yatırım programına aldık. Onu da planlıyoruz. Kısa zamanda ihalesini yapacağız." ifadelerini kullandı.