Ankara’ya hizmet sınır tanımıyor! Bakan Uraloğlu yeni metro müjdesini açıkladı: Kızılay-Esenboğa Hattı için tarih belli oldu

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, sözlerinin başında 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek,

"Kahramankazan büyük bir vatanseverlik örneği gösterdi. Sizler gözünü istikbalimize ve özgürlüğümüze göz diken hainlere geçit vermediniz. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi sizler de Kahramankazan da ihanet çetesi FETÖ'nün kumpasını ters yüz ettiniz.

Allah sizlerden razı olsun. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik duran Aziz milletimizi ne kadar övsek azdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Ne diyor Cumhurbaşkanımız 'yol medeniyettir'. Aynı zamanda yol gelişmedir. Yol büyümedir. Ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısını ulaşım yatırımları oluşturmaktadır." dedi.