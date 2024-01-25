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Haberler Fotohaber Araç sahibi olanlar dikkat! Gecikme faizi uygulanacak.. Son gün 31 Ocak...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:10

Araç sahibi olanlar dikkat! Gecikme faizi uygulanacak.. Son gün 31 Ocak...

2024 yılı motorlu taşıt ödemeleri için son tarih belli oldu. 1 Ocak tarihinde başlayan ödemelerin 31 Ocak tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler için son haftaya girilen MTV'de bu tarihten sonra gecikme faizi uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz döneminde başlayacak. MTV nedir? Kimler MTV ödemek zorunda? MTV nasıl ödenir? Yılda kaç defa ödenir? Kimler MTV'den muaf? İşte detaylar...

Araç sahibi olanlar dikkat! Gecikme faizi uygulanacak.. Son gün 31 Ocak...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İşte, herkes tarafından araştırılan motorlu taşıt vergisine dair detaylar...

Araç sahibi olanlar dikkat! Gecikme faizi uygulanacak.. Son gün 31 Ocak...

KİMLER MTV MÜKELLEFİDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

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Araç sahibi olanlar dikkat! Gecikme faizi uygulanacak.. Son gün 31 Ocak...

HANGİ ARAÇLAR MTV'YE TABİDİR?

Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler motorlu taşıt vergisine tabidir.

Araç sahibi olanlar dikkat! Gecikme faizi uygulanacak.. Son gün 31 Ocak...

KİMLER MTV'DEN MUAFIR?

  • Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),
  • Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,
  • Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar,
  • 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar, motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.
Araç sahibi olanlar dikkat! Gecikme faizi uygulanacak.. Son gün 31 Ocak...

MTV YILDA KAÇ DEFA ÖDENİR?

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için son haftaya girildi.

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