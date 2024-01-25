Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:10
Araç sahibi olanlar dikkat! Gecikme faizi uygulanacak.. Son gün 31 Ocak...
2024 yılı motorlu taşıt ödemeleri için son tarih belli oldu. 1 Ocak tarihinde başlayan ödemelerin 31 Ocak tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler için son haftaya girilen MTV'de bu tarihten sonra gecikme faizi uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz döneminde başlayacak. MTV nedir? Kimler MTV ödemek zorunda? MTV nasıl ödenir? Yılda kaç defa ödenir? Kimler MTV'den muaf? İşte detaylar...