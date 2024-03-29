Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan itibariyle sona eriyor

Kış lastiği uygulaması sona ediyor. Kış aylarında hayati görülen uygulama 1 Nisan itibariyle bitiyor. ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor. 1 NİSAN İTİBARİYLE SONA ERİYOR Bu kış İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek. FİYATLAR LASTİK EBATLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR