Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:59

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri: Fed'in sözlü yönlendirmeleri ve jeopolitik gelişmelerle gerileyen BRENT'teki gelişmelerin benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu. Akaryakıt fiyatları tarafında indirim bekleyen araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Bu gece yarısı itibariyle benzin fiyatı değişiyor. Peki ne kadar indirim gelecek? 24 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

Benzin, mazot fiyatı son dakika haberleri: Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde yaşanan gerilemeler, akaryakıt fiyatları tarafında indirim beklentisi oluşturdu. Araç sahiplerini sevindiren haber sektör temsilcilerinden geldi. Buna göre gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

AKARYAKIT FİYATLARI GERİLİYOR

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerilemeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için indirim geliyor. Peki indirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak? İl il sıraladık. İşte 24 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ile indirim sonrası akaryakıt fiyatları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,55 TL indirim geliyor. Motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 42,74 TL
Mazot fiyatı: 40,22 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43,71 TL
Mazot fiyatı: 41,22 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43,94 TL
Mazot fiyatı: 41,46 TL

İndirim sonrası benzin fiyatı İstanbul'da 41,19; Ankara'da 42,16; İzmir'de 42,39 TL olacak.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

SON DAKİKA