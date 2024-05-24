Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:59
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri: Fed'in sözlü yönlendirmeleri ve jeopolitik gelişmelerle gerileyen BRENT'teki gelişmelerin benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu. Akaryakıt fiyatları tarafında indirim bekleyen araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Bu gece yarısı itibariyle benzin fiyatı değişiyor. Peki ne kadar indirim gelecek? 24 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...