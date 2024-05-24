BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT düştü! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

AKARYAKIT FİYATLARI GERİLİYOR

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerilemeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için indirim geliyor. Peki indirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak? İl il sıraladık. İşte 24 Mayıs 2024 benzin ve motorin fiyatları ile indirim sonrası akaryakıt fiyatları...