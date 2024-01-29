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Haberler Fotohaber Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün.. En düşük 347 lira...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:16

Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün.. En düşük 347 lira...

2024 yılı motorlu taşıt ödemeleri için son 3 gün. 1 Ocak tarihinde başlayan ödemelerin 31 Ocak tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler için son günlere girilen MTV'de bu tarihten sonra gecikme faizi uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz döneminde başlayacak. MTV nedir? Kimler MTV ödemek zorunda? MTV nasıl ödenir? Yılda kaç defa ödenir? Kimler MTV'den muaf? İşte detaylar...

Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün.. En düşük 347 lira...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi için son 3 gün. İşte, herkes tarafından araştırılan motorlu taşıt vergisine dair detaylar...

Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün.. En düşük 347 lira...

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor.

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Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün.. En düşük 347 lira...

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün.. En düşük 347 lira...

Bu kapsamda 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 3 gün sonra sona erecek.

Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün.. En düşük 347 lira...

KİMLER MTV MÜKELLEFİ?

Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

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