Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:16
Araç sahipleri dikkat! Son 3 gün.. En düşük 347 lira...
2024 yılı motorlu taşıt ödemeleri için son 3 gün. 1 Ocak tarihinde başlayan ödemelerin 31 Ocak tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler için son günlere girilen MTV'de bu tarihten sonra gecikme faizi uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz döneminde başlayacak. MTV nedir? Kimler MTV ödemek zorunda? MTV nasıl ödenir? Yılda kaç defa ödenir? Kimler MTV'den muaf? İşte detaylar...