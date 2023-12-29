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Haberler Fotohaber Asgari ücret 2024 Ocak zammı belli oldu! 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar? İşveren maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:28

Asgari ücret 2024 Ocak zammı belli oldu! 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar? İşveren maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, Bakanlıkta düzenlenen toplantı beraberinde açıkladı. Peki, Asgari Ücrete yüzde kaç zam yapıldı? 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar oldu? İşte, net-brüt asgari ücret zam oranı...

Asgari ücret 2024 Ocak zammı belli oldu! 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar? İşveren maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak zam oranını açıkladı. 1 Ocak 2024 yılı itibariyle asgari ücret 17 bin 2 lira olacak. 2024 Yılında daha öncede belirtildiği gibi asgari ücrete tek zam uygulanacak. Peki, 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar oldu? İşte, Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması...

Asgari ücret 2024 Ocak zammı belli oldu! 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar? İşveren maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Vatandaşları enflasyona ezdirmeme ve işçi, işveren ve istihdamı aynı anda koruma kararlılığına liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili şu bilgileri paylaştı:

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Asgari ücret 2024 Ocak zammı belli oldu! 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar? İşveren maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

"Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

Asgari ücret 2024 Ocak zammı belli oldu! 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar? İşveren maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Asgari ücret 2024 Ocak zammı belli oldu! 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar? İşveren maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Asgari ücret zammı yüzde 49,11 oldu!

2024 ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET NE KADAR OLDU?

2024 yılında uygulanacak net asgari ücret 17.002 TL brüt ücret ise 20 bin 2 TL oldu.

Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu.

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