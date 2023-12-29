Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
01:28
Asgari ücret 2024 Ocak zammı belli oldu! 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar? İşveren maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, Bakanlıkta düzenlenen toplantı beraberinde açıkladı. Peki, Asgari Ücrete yüzde kaç zam yapıldı? 2024 Asgari Ücret brüt ve net ne kadar oldu? İşte, net-brüt asgari ücret zam oranı...