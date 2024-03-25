Av yasağı öncesi balık tezgahları canlandı! Fiyatı 60 TL’den...

Hamsi 100 TL, istavrit 60 TL, mezgit 100 TL. Son 10 günü. Hava ısındığı zaman balık azalır. Tek tük balık gelir. Herkes balık yesin. Buranın yerli balığı. On numara balık. Beklendiği gibi palamut, çinakop olmadı. Ama istavrit olmadı. Mezgit oldu. Az da olsa hamsi oldu. Şükür Allah'a karşılığını verdi" şeklinde konuştu.