Bakan Bolat ABD’li iş çevrelerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti

"ABD, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ İHRACAT PAZARI HALİNE GELDİ"

Türkiye ile ABD arasındaki ticari bağların pozitif bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Bolat, "Bu ivme sayesinde, son 10 yılda ticari ilişkilerimiz oldukça iyi gitmektedir. 2008 yılında İstanbul'da Ticaret Rüzgarları (Trade Winds) programı yapıldığında, 16 milyar dolar olan ticaret hacmi, yüzde 110 artarak 2023 yılında 33,5 milyar dolara erişmiştir. O dönemde 4,3 milyar dolar olan ABD'ye ihracatımız bugün 14,8 milyar dolara çıkmıştır Bugün ABD, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bolat, tıpkı ticaret gibi, yatırımların da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir unsuru haline geldiğini dile getirerek, yatırım akışının, her iki yönde de oldukça canlı olduğunu ve daha da önemlisi karşılıklı yatırımın farklı sektörlere yönelerek çeşitlendiğini dile getirdi.

Son yirmi yılı aşkın bir süre içinde istikrarlı şekilde uygulanan proaktif politikalar sayesinde, 2002 ile 2024 yılları arasında Türkiye'deki toplam yabancı yatırımların 265 milyar dolara ulaştığını bildiren Bolat, bu dönem zarfında, ABD firmalarının artan bir şekilde Türkiye'yi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırdıklarını dile getirdi.