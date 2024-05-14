Bakan Bolat ABD’li iş çevrelerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 11. EKONOMİSİ"
Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin verileri de paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk ekonomisinin son 20 yıl içinde dikkat çekici bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:
"Ekonomik reformlar ile ekonomik ve finansal altyapının modernizasyonu, bu ekonomik mucizenin anahtarları haline gelmiştir. Bu kapsamlı gelişme ve önemli başarılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye ekonomik modelinin izlenmesi için birçok gelişme yolundaki ülkeye ilham vermiştir. 2003 ve 2023 yılları arasında Türkiye'nin ekonomik büyümesi ortalama yüzde 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomiyi çevreleyen darboğazlara ve tedarik zinciri aksaklıklarına rağmen, Türk ekonomisi 2023 yılında da istikrarlı büyümesini yüzde 4,5 oranında sürdürmüş ve GSYH 2002 yılına göre beş kat artarak ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini geçerek 1 trilyon 118 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."
Bolat, IMF verilerine göre, satın alma gücü paritesi kapsamında Türkiye'nin, artık dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduğunu dile getirerek geçen yıl 355 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatının 2002 yılına göre 7 kat büyüdüğünü anımsattı.
Türkiye'nin, birçok sektörde dünyanın önde gelen imalat sanayi üreticilerinden birisi haline geldiğini ve Avrupa'da en hızlı büyüyen hizmet sektörlerine sahip olduğunu anlatan Bakan Bolat, Türk sanayisinin beyaz eşya, otomotiv, enerji, savunma ve havacılık, dijitalleşme ve finansal teknolojiler alanlarında öne çıktığını vurguladı.