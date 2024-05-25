Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

"BELEDİYELERİN SGK BORÇLARINI 31 MART'TAN SONRA TAHSİL ETME SÜRECİNE BAŞLADIK"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin soruya, "Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarını da 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim." yanıtını verdi.
Uzaktan hasta değerlendirme konusuna ilişkin bir soruya da, "Uzaktan hasta değerlendirme sistemleri, sağlık hizmeti sunumunun düşük maliyetli, güvenilir bir yolu düşünülebilir. Tabii her hastalığı uzaktan değerlendirme ile yürütebilmek mümkün değil. Ancak bir çok hastalık ve tedavi, internet kullanımına uygun da olabiliyor." dedi.
Işıkhan, uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin olarak da buna yönelik devlet hastanelerince sunulan sağlık hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Devlet hastanelerince, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin tutarlarını ödeme kapsamına aldık. Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı."
Emeklilerin ilaç yazdırma sürecinde de yeni bir adım attıklarını anımsatan Işıkhan, "Artık aile hekimlerine giderek kronik ilaçlar uzun süre hastaneye gitmeden aile hekimlerinden temin edilebilecek. MHRS üzerindeki yükü de azalttık." bilgisini verdi.
Çalışma hayatında kamu tarafı olarak, çeyrek asra yaklaşan hizmet süreleri boyunca hem yapısal anlamda hem de reform niteliğinde sayısız adımlar attıklarına işaret eden Işıkhan, son olarak 29-30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çalışma Meclisi'ni yaptıklarını anımsattı.
Işıkhan, Meclisin sonuç bildirgesinin hazırlandığını ve çıktılarının detaylı şekilde yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Türkiye'nin büyüme ve istihdam rakamlarına dikkati çeken Işıkhan, "Ülkemiz, son dönemde istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu, ekonomimizin sağlamlığı ve büyüme potansiyelinin bir yansımasıdır." dedi.