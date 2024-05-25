Bakan Işıkhan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Göreve geldikleri andan itibaren en fazla önem verdikleri konuların başında dijital dönüşüm projelerinin yer aldığını dile getiren Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yaptıkları dijital dönüşümle hizmet kalitelerini en üst seviyeye çıkardıklarını anlattı.

Yaptıkları reformlar ile sosyal güvenlik sistemi yapısında çok farklı yere geldiklerini ve sistemin ülke nüfusunun yüzde 99'unu kapsadığını bildiren Işıkhan, "Kamu kurumları arasında Türkiye'nin en büyük veri merkezinin bulunduğu, 211 uygulamamızla e-Devlet sisteminde en çok uygulama ile hizmet veren ve en çok ziyaret edilen kurumuz. Anlık olarak 400 bin talebi gerçekleştiren ve aylık yaklaşık 10 milyar talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısına sahibiz." dedi.

Son dönemlerde dijital alanda gerçekleştirdikleri yeniliklerle katma değeri yüksek hizmetlerin dijitalleştirildiğini, belge sayılarının azaltıldığını, zaman ve paradan tasarruf sağlandığını belirten Işıkhan, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, ilgili hizmetlerin daha etkili, verimli, hızlı ve güçlü bir şekilde sunulabilmesi amacıyla iş ve işlemlere yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatılmış SGK Co-Pilot uygulamasını kazandırdıklarını kaydetti.

Işıkhan, uygulama ile "kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti, veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme" uygulamalarının etkinleştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Yaptıkları dijital hizmetler ve sahip oldukları vizyon ile bugün bakanlığın dünya çapında "model alınabilir" bir seviyeye ulaştığını ifade eden Işıkhan, "İlerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.