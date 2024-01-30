Bakan Kacır açıkladı! 14 milyar TL’lik destek ödemesi sağlandı

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEKLER

Bakanlık olarak kadınları, iş dünyasındaki liderlik yolculuğunda, tüm gayretleriyle desteklemeyi sürdürdüklerinin altını çizen Kacır, KOSGEB programlarıyla kadın istihdamına öncelik verdiklerini ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını anlattı.

Kacır, sağladıkları desteklere ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla son iki yılda 56 bin 654 kadını istihdam ederken, 49 bin 500 mikro ve küçük işletmeye, kadın istihdamı için, 14 milyar liranın üzerinde destek ödemesi verdik. Geleneksel ve İleri Girişimcilik programları ile son 10 yılda 70 bin kadın girişimcimize, 13 milyar lira destek verdik. KOBİ Finansman Destek Programı ile 6 bin 36 kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman sağladık. Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlattık, kalkınma ajanslarımızın 2024 önceliğini 'Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği' teması olarak belirledik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması amacıyla yürütülen ve hedef kitlenin kadınlar olduğu 202 projeye, 1,5 milyar lira destek verdik. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hedef kitlesi kadınlar olan 4 projeyi 302 milyon lirayla destekledik. Projeler kapsamında çağrı merkezi, tekstil kent projesi ve jeotermal sera kurulmasını sağladık. Kadın istihdamını güçlendiren, kadınlarımızın sosyal yaşamlarını iyileştiren 390 projeye, kalkınma ajanslarımızla, 580 milyon lira destek verdik."