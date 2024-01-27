İLBANK’tan yerel yönetimlere 27,4 milyar lira

27,4 MİLYAR LİRA DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İLBANK, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve arıtma faaliyetlerini içeren altyapı yatırımları için sunduğu kredilerin yanı sıra banka, Bakanlık hibeleri ile uluslararası kaynaklardan elde ettiği fonlarla birlikte toplam 16,279 milyar lira finansmanı yerel yönetimlere aktardı.

Yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları için de yerel yönetimlere yaklaşık 4,892 milyar lira finansman desteği sağlayan İLBANK'ın, sadece altyapılar için sağladığı finansman desteği 21 milyar lirayı aştı.

İLBANK, park, meydan, sosyal tesis, bina, kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarını içine alan üstyapı çalışmaları için de yerel yönetimlere toplam 3 milyar 58 milyon lira destek sundu.