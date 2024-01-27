İLBANK’tan yerel yönetimlere 27,4 milyar lira

'AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINI HIZLANDIRACAK FİNANSMAN'
Yerel yönetimlerin imar, harita, altyapı etüt projeleri, içme suyu sondaj ve proje çalışmaları için 208 milyon lira katkı sağlayan İLBANK, akıllı şehir uygulamalarını hızlandıracak finansmanı yerel yönetimlere sunarak nakit kredi desteklerini de barındıran 1 milyar 128 milyon liralık diğer kalemlerle beraber 27,4 milyar liralık finansmanla yerel yönetimlere destek sağladı.
İçme suyu, kanalizasyon, atık, arıtma, yol, çevre düzenlemesi, hizmet binası, araç gereç, malzeme ve kamulaştırma gibi 10'u aşkın kalemdeki iş türü için yerel yönetimlere kredi imkanı sunan İLBANK, afetten zarar gören 15 şehirde de içme suyundan kanalizasyona, imardan çevre çalışmalarına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.