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Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:42

Balıkçılar dikkat! O tarih itibariyle yasaklanıyor...

Balıkçıları ilgilendiren tarih için geri sayım başladı. 1 Nisan itibariyle palamut ve torik avcılığı yasağı başlayacak.

İHA
Balıkçılar dikkat! O tarih itibariyle yasaklanıyor...

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasak olacak.

Balıkçılar dikkat! O tarih itibariyle yasaklanıyor...

BALIKÇILAR DİKKAT! YASAK BAŞLIYOR

Palamut ve Torik için av yasağı başlıyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun yapmış olduğu açıklamada 1 Eylül itibariyle genel av yasaklarının sona ermesiyle birlikte başlayan 2023-2024 balıkçılık sezonunun sonuna yavaş yavaş yaklaşıldığını belirtti.

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Balıkçılar dikkat! O tarih itibariyle yasaklanıyor...

İl Müdürü Uzun, ''Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğe göre; tüm karasularımızda, 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir'' ifadelerini kullandı.

Balıkçılar dikkat! O tarih itibariyle yasaklanıyor...

Uzun, su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek av yasağı döneminde palamut balığının avcılığı ve satış yerlerinde ticarete konu edilmesinin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde idari yaptırım gerektirdiğini belirterek mevzuat hükümlerine aykırılıktan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

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