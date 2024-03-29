Balıkçılar dikkat! O tarih itibariyle yasaklanıyor...

İl Müdürü Uzun, ''Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğe göre; tüm karasularımızda, 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir'' ifadelerini kullandı.