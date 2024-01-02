BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: İşte 2024 ödeme tablosu! Bedelli askerlik kaç lira?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
18:37
Son dakika haberi: Bedelli askerlik ücreti her yıl 2 kez artıyor. 2024 yılına girilirken '2024 Bedelli askerli ücreti belli oldu mu' sorusuyla araştırmalar hızlandı. Bedelli askerlik memur zam oranı ile artacak. TÜİK'in açıklamasıyla yarın 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bedelli askerlik için başvurusunu gerçekleştirenler için ödeme süreci başlıyor. Peki 2024 bedelli askerli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Bedelli askerlik zammı yüzde kaç? Merak edilen hesaplama tablosu belli oldu.