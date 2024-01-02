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Haberler Fotohaber BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: İşte 2024 ödeme tablosu! Bedelli askerlik kaç lira?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 18:37

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: İşte 2024 ödeme tablosu! Bedelli askerlik kaç lira?

Son dakika haberi: Bedelli askerlik ücreti her yıl 2 kez artıyor. 2024 yılına girilirken '2024 Bedelli askerli ücreti belli oldu mu' sorusuyla araştırmalar hızlandı. Bedelli askerlik memur zam oranı ile artacak. TÜİK'in açıklamasıyla yarın 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bedelli askerlik için başvurusunu gerçekleştirenler için ödeme süreci başlıyor. Peki 2024 bedelli askerli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Bedelli askerlik zammı yüzde kaç? Merak edilen hesaplama tablosu belli oldu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: İşte 2024 ödeme tablosu! Bedelli askerlik kaç lira?

Bedelli askerlik ücreti için Ocak 2024 memur maaş zammı ile yeniden belirlenecek. "2024'te bedelli askerli kaç TL olacak" sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Öte yandan bedelli askerli ücreti için milyonların merak ettiği rakamlar belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: İşte 2024 ödeme tablosu! Bedelli askerlik kaç lira?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ'DA YÜZDE 17,55 ARTTI

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı. Bedelli askerlik ödemesi Ocak 2024'te ve Temmuz 2024'te yeniden artacak.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: İşte 2024 ödeme tablosu! Bedelli askerlik kaç lira?

BEDELLİ ASKERLİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.

TÜİK 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek. Memurlar bu enflasyon farkına ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: İşte 2024 ödeme tablosu! Bedelli askerlik kaç lira?

MEMUR ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayı enflasyon verisi sonrası memur zammı 2024 kesinleşecek. Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıllık enflasyon tahminine göre yapılan hesaplarda 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olurken, memur zammı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil yüzde 49,46 oldu.

Memurlar 2023 Temmuz döneminde yüzde 17,55+8077 TL seyyanen zam aldı. Dolayısıyla o dönemde memur maaş zammı katsayısı yüzde 17,55 olarak uygulandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA: İşte 2024 ödeme tablosu! Bedelli askerlik kaç lira?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda bedelli askerlik ücret 122 bin 351 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 49,46'lık memur maaş zammı beklentisine göre yapılan hesaplamada bedelli askerlik ücreti 2024 yılı Haziran-Temmuz dönemi için 182 bin 866 TL olacak.

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