BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE ÜRETİM KESİNTİLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

BRENT geçen hafta yüzde 2,2 düşerek Şubat ayının başından bu yana en düşük seviyesinden sonra varil başına 82 doların üzerinde tutunurken, ABD ham petrolü 78 dolar civarında. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri politika toplantısını online olarak gerçekleştirecek ve genel olarak üretim kesintilerini 2024'ün ikinci yarısına kadar uzatması bekleniyor. Öte yandan petrol talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan iki uluslararası kuruluşun açıklamaları da piyasalarda dikkat çekti. Söz konusu kuruluşlardan biri olan Goldman Sachs, küresel petrol talebinin tepe noktasına ulaşacağı tarihe yönelik tahminini 2032'den 2034'e ötelerken, IEA ise talebin 2030'den önce tepe yapacağını öngörüyor.