Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
09:50
BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatı için gelen indirim sonrası akaryakıt fiyatları 81 ilde geriledi. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) üzerinde etkili olan BRENT'teki gelişmeleri yakından takip ederken; brent petrol 4 haftanın en büyük haftalık kaybını yaşadı. Peki piyasalarda 82,34 dolardan işlem gören brent petroldeki gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? İndirim, zam geldi mi? 27 Mayıs 2024 il il akaryakıt fiyatları listesi ile tüm detaylar...