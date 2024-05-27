Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:50

BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı için gelen indirim sonrası akaryakıt fiyatları 81 ilde geriledi. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) üzerinde etkili olan BRENT'teki gelişmeleri yakından takip ederken; brent petrol 4 haftanın en büyük haftalık kaybını yaşadı. Peki piyasalarda 82,34 dolardan işlem gören brent petroldeki gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı mı? İndirim, zam geldi mi? 27 Mayıs 2024 il il akaryakıt fiyatları listesi ile tüm detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol 82 dolar seviyelerinde işlem görürken, benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam geldi mi? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GÖZLER SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDE

Benzin ve mazot fiyatı, Brent petroldeki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. BRENT geçen hafta yüzde 2,2 düşerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra benzin fiyatı için indirim geldi. Peki şu an piyasalarda 82,34 dolardan işlem gören brent petrol neleri fiyatlıyor? Akaryakıt fiyatları tarafında yeni gelişmeler yaşandı mı? Gözler sektör temsilcilerine çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE ÜRETİM KESİNTİLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

BRENT geçen hafta yüzde 2,2 düşerek Şubat ayının başından bu yana en düşük seviyesinden sonra varil başına 82 doların üzerinde tutunurken, ABD ham petrolü 78 dolar civarında. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri politika toplantısını online olarak gerçekleştirecek ve genel olarak üretim kesintilerini 2024'ün ikinci yarısına kadar uzatması bekleniyor. Öte yandan petrol talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan iki uluslararası kuruluşun açıklamaları da piyasalarda dikkat çekti. Söz konusu kuruluşlardan biri olan Goldman Sachs, küresel petrol talebinin tepe noktasına ulaşacağı tarihe yönelik tahminini 2032'den 2034'e ötelerken, IEA ise talebin 2030'den önce tepe yapacağını öngörüyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatı için 25 Mayıs Cumartesi günü 1,38 TL indirim geldi. Benzin ve motorin fiyatları için yeni bir indirim, zam yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI: BRENT 4 ayın en düşüğünü gördü! İndirim, zam geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 41,36 TL
Mazot fiyatı: 40,22 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 42,33 TL
Mazot fiyatı: 41,22 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 42,56 TL
Mazot fiyatı: 41,46 TL

SON DAKİKA