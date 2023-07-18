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Haberler Fotohaber BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2023: Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:57

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2023: Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt ÖTV zammı ile yeniden belirlenen benzin fiyatı ve motorin fiyatları haftanın ikinci gününde de araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları cephesinde yeni indirim-zam haberi var mı? Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2023: Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri...Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler de değişiyor. ÖTV zammı ile akaryakıt fiyatları cephesinde pompa fiyatları geçtiğimiz hafta sonunda revize edildi. Peki benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Temmuz 2023 il il benzin ve mazot litre fiyatları...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2023: Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2023: Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2023: Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2023: Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 32,32 TL
Ankara 32,80 TL
İzmir 32,97 TL

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