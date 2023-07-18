Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:57

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları 18 Temmuz 2023: Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt ÖTV zammı ile yeniden belirlenen benzin fiyatı ve motorin fiyatları haftanın ikinci gününde de araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları cephesinde yeni indirim-zam haberi var mı? Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...