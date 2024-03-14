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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:39

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı tarafındaki son durum merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları ABD rüzgarına kapıldı. ABD stokları tarafındaki düşüşlerle petrol fiyatları 5 haftanın en büyük yükselişine imza attı. Araç sahipleri ise 'Benzine, motorine indirim, zam var mı' sorusuna yanıt arıyor. Sektör temsilcileri yarından geçerli olmak üzere zam geleceğini bildirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere il il akaryakıt fiyatları...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Son dakika haberi: Petrol fiyatları ABD yönlü haber akışıyla yükseldi. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları merak edilenler arasına girdi. Akaryakıt fiyatları için bu geceden geçerli olmak itibariyle zam geliyor. işte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

BRENT PETROL FİYATLARI ARTTI

Dün 84,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 84,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,72 dolardan alıcı buldu.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

  • Petrol fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham stokların azalması etkili oldu.
  • İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.
  • Dün Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. İHA'nın, yıllık 7,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesise düşmesi nedeniyle üretimin durdurulduğu belirtildi.
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Çin başta olmak üzere küresel ekonomiye ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler fiyatların yukarı yönlü hareketlerini baskılıyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yarından geçerli olmak üzere 1,53 TL tutarında zam bekleniyor.

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