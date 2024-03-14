BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları ABD rüzgarına kapıldı! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor

Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:39
Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı tarafındaki son durum merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları ABD rüzgarına kapıldı. ABD stokları tarafındaki düşüşlerle petrol fiyatları 5 haftanın en büyük yükselişine imza attı. Araç sahipleri ise 'Benzine, motorine indirim, zam var mı' sorusuna yanıt arıyor. Sektör temsilcileri yarından geçerli olmak üzere zam geleceğini bildirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere il il akaryakıt fiyatları...