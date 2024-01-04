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Haberler Fotohaber Akaryakıta zam geldi! Petrol yükseliyor! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:41

Akaryakıta zam geldi! Petrol yükseliyor! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için zam geldi. Petrol fiyatları, Libya'daki kesintiler ve Orta Doğu saldırılarıyla iki gündür yükselirken, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Petrol piyasasında artan jeopolitik endişelerin benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerindeki etkisi devam ederken akaryakıt tarafında neler yaşandı? 4 Ocak 2024 benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeler…

Akaryakıta zam geldi! Petrol yükseliyor! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları brent petrol ve dolar tarafında yaşanan gelişmelerin etkisi ile değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri bu taraftan gelecek olan gelişmeleri takip ederken bir yandan da gözler sektör temsilcilerine çevrildi. Dün akaryakıt fiyatları için ÖTV'deki otomatik artıştan kaynaklı zam geldi. Peki zammın ardından benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar…

Akaryakıta zam geldi! Petrol yükseliyor! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki yukarı hareketlilik bu sabah da devam ederken akaryakıt fiyatları tarafında yeni bir gelişme var mı merak ediliyor. Dün benzin fiyatı, mazot fiyatı ve LPG fiyatı için zam gelirken gözler fiyat tabelalarına çevrildi. Libya'daki arz kesintileri ve Orta Doğu'daki saldırıların önemli ham petrol üretim bölgesindeki gerilimi artırmasıyla Çarşamba günü yüzde 3'ten fazla yükselen petrol fiyatları yükselişine bugün de devam ederken, bu yükselişler benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafına yansıdı mı? Sektör temsilcilerinden akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim, zam haberi geldi mi?

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Akaryakıta zam geldi! Petrol yükseliyor! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

ORTA DOĞU'DA ARTAN TANSİYON YÜKSELİŞLERİ DESTEKLİYOR

Petrol fiyatları, Libya'daki protestocuların normalde günde yaklaşık 365 bin varil petrol pompalayan OPEC üreticisine ait Sharara ve El-Feel sahalarındaki üretimi durdurması ve İsrail-Gazze savaşına ilişkin artan tansiyonun etkisiyle yükseldi.

Akaryakıta zam geldi! Petrol yükseliyor! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

KIZILDENİZDEKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Husi militanları Kızıldeniz'de başka bir ticaret gemisine saldırdıklarını iddia etti. Bu, İran'ın ülkenin orta kesiminde yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan patlamaların İsrail'e karşı tutumunu cezalandırmak için yapıldığını söylemesi üzerine geldi; ancak ABD ne İsrail'in ne de kendisinin olaya karışmadığını söyledi.

Akaryakıta zam geldi! Petrol yükseliyor! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birinin kaynağı olan Orta Doğu'da son zamanlarda artan gerilimler, İsrail-Hamas savaşının piyasa üzerindeki etkisinin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından geldi. ABD de dahil olmak üzere OPEC+ dışı kaynaklardan artan üretimin talebi aşması nedeniyle geçen çeyrekte yaklaşık beşte bir oranında düşen petrol için çatışma primini yeniden uygulamaya koyma tehdidi oluşturuyor.

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