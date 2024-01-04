Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:41
Akaryakıta zam geldi! Petrol yükseliyor! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için zam geldi. Petrol fiyatları, Libya'daki kesintiler ve Orta Doğu saldırılarıyla iki gündür yükselirken, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Petrol piyasasında artan jeopolitik endişelerin benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerindeki etkisi devam ederken akaryakıt tarafında neler yaşandı? 4 Ocak 2024 benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeler…