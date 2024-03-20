Bitcoin (BTC) halving ne zaman gerçekleşecek, etkileri nasıl olacak? 2024 Bitcoin halving tarihi ve etkileri!

2024 BİTCOİN (BTC) HALVİNG NE ZAMAN?

Bitcoin halving (yarılanma) için kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Çünkü halving, her 210.000 blokta bir gerçekleşir.

Yapılan hesaplamalara göre bir sonraki Bitcoin yarılanmasının 2024 yılının Nisan ya da Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak, blokların ne kadar hızlı üretildiğine bağlı olarak bu tarih birkaç hafta öne veya arkaya kayabilir. 2024 yılındaki Bitcoin bölünmesi 840 bin bloğa ulaşıldığında gerçekleşmesi beklenirken ödül miktarı da 3,125 BTC'ye kadar düşmüş olacak.

Bitcoin halving, madencilik ödüllerinin yarıya düşürülmesiyle, yeni Bitcoin arzının azalmasına ve teorik olarak Bitcoin'in değerinin zamanla artmasına neden olabilir. Bu olay, Bitcoin'in deflasyonist özelliğini korumak ve para biriminin uzun vadeli değerini desteklemek için tasarlanmıştır.