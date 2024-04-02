Bitcoin yüzde 7,4 değer kaybetti! Fiyatı...

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,7 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Fed'in haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin azalması ve takvime yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.