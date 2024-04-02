Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bitcoin yüzde 7,4 değer kaybetti! Fiyatı...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 17:14

Bitcoin yüzde 7,4 değer kaybetti! Fiyatı...

Bitcoin fiyatı piyasadaki belirsizliklerle gerileme yaşadı. Son 24 saat içerisinde Bitcoin'in fiyatı yüzde 7,4'ten fazla değer kaybetti.

AA
Bitcoin yüzde 7,4 değer kaybetti! Fiyatı...

Bitcoin fiyatı 65 bin doların altına geriledi. Piyasadaki belirsizlik nedeniyle Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 7 üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin yüzde 7,4 değer kaybetti! Fiyatı...

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle birlikte gerileyerek 65 bin doların altına düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bitcoin yüzde 7,4 değer kaybetti! Fiyatı...

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,7 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Fed'in haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin azalması ve takvime yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Bitcoin yüzde 7,4 değer kaybetti! Fiyatı...

BİTCOİN YÜZDE 7,4 DEĞER KAYBETTİ!

Fiyatında bugün TSİ 16.40 itibarıyla son 24 saatte yüzde 7,4'ten fazla düşüş yaşayan Bitcoin, 64 bin 712 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Bitcoin yüzde 7,4 değer kaybetti! Fiyatı...

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 10'a yakın değer kaybederek 3 bin 242 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum da 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

SON DAKİKA