Bolu’ya müjde! Bakan Uraloğlu açıkladı: Şehir geçişi ve E5 trafiği rahatlayacak

"PLANLADIĞIMIZ TÜM PROJELERİ HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, Bolu'nun gelişmeye ve değişmeye devam ettiğini ifade ederek, "Bolu'nun ihtiyaçları da değişiyor ve gelişiyor" dedi. Otoyol'dan Bolu'ya iki adet geçişin olduğunu ve bunların Batı ve Doğu geçişleri olduğunu anlatan Uraloğlu, yerel yönetim kademeleri ve AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ile yaptıkları istişarelere göre Bolu şehir içine de bir alternatif geçiş yapılması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Uraloğlu, "Artık daha merkezi bir yerden gelişen sanayi tesislerine de hizmet edecek bir alternatif giriş çıkış noktasının proje çalışmasına başladık. Buna paralel olarak Bolu merkezden geçen günlük bin civarında geçen ağır taştın bir tır parkından kanalize edilmesine ilişkin bir planlama yapıyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de Muhammed Emin Demirkol kardeşimiz ile Bolu'nun aydınlık geleceği için planladığımız tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.