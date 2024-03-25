Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:26
Bolu'ya müjde! Bakan Uraloğlu açıkladı: Şehir geçişi ve E5 trafiği rahatlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'ya ulaşım ve iletişim altyapısı için 54 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ve 7,6 milyar liralık 14 karayolu projesine de devam ettiklerini belirterek, "Bolu'nun bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 303 kilometreye çıkardık. Bolu'nun en önemli projesi Bolu Dağı Tüneli artık günde 40-50 bin araç trafiğine ulaştı. Artık Ankara ile İstanbul arasında yeni alternatif yollar projelendirmenin zamanı da geldi. Bolu Devlet Yolu'nda da proje çalışmalarına başladık. 14 kilometrelik kesimde ve başta Gölyüzü Kavşağı'nda yapacağımız projeyi hayata geçirerek şehir geçişini ve E5 trafiğini rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.