Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulan Bor Şeker halka arz oluyor. Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği halka arzlar yeniden başladı. Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Bor Şeker halka arz oluyor. Peki, Bor Şeker halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...