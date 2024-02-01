Giriş Tarihi: 01.02.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
05:55
Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?
Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi. SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Bor Şeker halka arz ne zaman sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. Peki, 2024 Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? İşte, ayrıntılar…