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Haberler Fotohaber Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 05:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 05:55

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi. SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Bor Şeker halka arz ne zaman sorusu yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. Peki, 2024 Bor Şeker halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? İşte, ayrıntılar…

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulan Bor Şeker halka arz oluyor. Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği halka arzlar yeniden başladı. Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Bor Şeker halka arz oluyor. Peki, Bor Şeker halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

SPK'DAN 2 ŞİRKETİN HALKA ARZINA ONAY!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arzına onay verdi

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Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

BOR ŞEKER HALKA ARZI NE ZAMAN?
Bor Şeker A.Ş'nin talep toplama tarihileri henüz belli olmadı. Şirketin Şubat ayının ilk haftasında talep toplanması bekleniyor. Halka arz tarihi kesinleştiğinde habermize eklenecektir.

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

BOR ŞEKER HİSSE KODU NE?
Borsa İstanbul'un yeni şirketlerinden biri olacak olan Bor Şeker'in hisse kodu belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker A.Ş halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

BOR ŞEKER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Bor Şeker'e ait paylar 26,54 TL'den halka arz edilecek.

Şirketin mevcut ortaklarından Emir Haktan Dişli'nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli C grubu paylar ile Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

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