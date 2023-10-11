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Haberler Fotohaber Borlease halka arz talep toplama ne zaman 2023? BORLS Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 10:55

Borlease halka arz talep toplama ne zaman 2023? BORLS Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Son Dakika Borlease halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler arasında yer alan Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri başladı. Yatırımcılar; pay, hisse fiyatı, dağıtım yöntemi, Bist kodu, halka açıklık oranı noktasında araştırmalarına devam ediyor. "Borlease halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Yüzde 30,65'lik bir halka açıklık oranı ile borsaya giren şirkette üç günlük bir başvuru süresi olacak. Şirket ''BORLS'' kodu ile taleplerini alacak. Peki, 2023 Borlease halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm ayrıntılar…

Borlease halka arz talep toplama ne zaman 2023? BORLS Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Borlease halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından aktarılan Borlease Otomotiv A.Ş. talep toplama tarihleri başladı. Yatırımcılar ''Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir?'' araştırıyor. 47 milyon lota ek 4 milyon 700 bin ek lotla çıkacak halka arz, Yıldız Pazar'da işlem görecek. BORLS hakkında tüm detaylar...

Borlease halka arz talep toplama ne zaman 2023? BORLS Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BORLEASE HALKA ARZ OLUYOR!

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Borlease halka arz hakkında merak edilenler...

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Borlease halka arz talep toplama ne zaman 2023? BORLS Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BORLEASE HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz talepleri 11-12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 47.000.00 lot + 4.700.000 ek pay ile yeni taşıt alımı, kredi borçlarının ödenmesi ve işletme sermayesi harcamalarını fonlamayı hedefliyor.

Borlease halka arz talep toplama ne zaman 2023? BORLS Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BORLEASE HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Borlease hisse kodu #BORLS olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Borlease halka arz Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.ortaklığında gerçekleşecek.

Borlease halka arz talep toplama ne zaman 2023? BORLS Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BORLEASE HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 25.29 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasna karar verildi.

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