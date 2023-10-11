Borlease halka arz talep toplama ne zaman 2023? BORLS Borlease halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Son Dakika Borlease halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler arasında yer alan Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri başladı. Yatırımcılar; pay, hisse fiyatı, dağıtım yöntemi, Bist kodu, halka açıklık oranı noktasında araştırmalarına devam ediyor. "Borlease halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Yüzde 30,65'lik bir halka açıklık oranı ile borsaya giren şirkette üç günlük bir başvuru süresi olacak. Şirket ''BORLS'' kodu ile taleplerini alacak. Peki, 2023 Borlease halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm ayrıntılar…