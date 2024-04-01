Borsa dünyanın devlerini geride bıraktı! İşte en fazla kazandıran sektörler

TEKNOLOJİ ENDEKSİ DİKKATİ ÇEKTİ

Yıl başından bu yana tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 67,54 ile bilişim oldu. Ana endekslere bakıldığında ise yüzde 45,31 artışla teknoloji endeksi dikkati çekti.

Bu süreçte, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükselirken, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Yılın ilk çeyreğinde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 89,34'le Mia Teknoloji, yüzde 80,47'yle Vestel ve yüzde 71,78 ile Bera Holding ilk üç sırada yer aldı. Qua Granite yüzde 29,62, Hektaş yüzde 16,17 ve Kayseri Şeker Fabrikası yüzde 11,83 gerileyerek yatırımcısını üzen hisseler oldu.