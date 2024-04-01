Borsa dünyanın devlerini geride bıraktı! İşte en fazla kazandıran sektörler

MARTTA BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 9,21 ARTIŞ KAYDETTİ
Yurt içinde, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla martta artan belirsizliğin risk iştahını törpülediği ve küresel pay piyasalarından negatif ayrıştığı görüldü, bankacılık endeksi yüzde 9,21 değer kazandı.
BIST 100 endeksi söz konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyerek yüzde 0,56 azalışla ayı 9.142,40 puandan tamamladı. Endeks, aynı dönemde dolar bazlı incelendiğinde yüzde 4,08 değer kaybederek 282,34 puan oldu.
Bu dönemde, küresel pay piyasaları arasında Avrupa borsalarının performansı dikkati çekerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 6,67 artışla birinci sırada yer aldı. Bölgede onu yüzde 4,61 ile Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 4,23 ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,51 değer kazancıyla takip etti.
ABD tarafında da New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 1,79, S&P 500 endeksi yüzde 3,10 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,08 artış kaydederken, Asya'da Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,95, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,07, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,86, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,59 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 yükseldi.
Borsa İstanbul'da yılın üçüncü ayında, bankacılık, yüzde 9,21 artışla en fazla kazandıran sektör olurken, holding endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren ise yüzde 18,22 ile spor oldu.
Martta, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 65'i değer kaybetti. Bu dönemde en çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.
Aynı dönemde, en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında Akbank yüzde 20,65, Konya Çimento yüzde 19,91 ve Doğuş Otomotiv yüzde 19,89 değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. En fazla gerileyen hisseler arasında ise Kocaer Çelik yüzde 24,71, Astor Enerji yüzde 20,83 ve Kaleseramik yüzde 18,19 ile yer aldı.