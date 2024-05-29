BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÖZLER SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE ÇEVRİLDİ

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, OPEC+ toplantısı öncesi Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasıyla kazancını genişletiyor. Yaşanan gelişmeler indirim, zam olarak akaryakıt fiyatları cephesine yansıyor. Geçtiğimiz hafta BRENT'te yaşanan kayıplar sonrası benzine 1,38 TL indirim gelirken bu hafta yönünü yukarı çeviren Brent petrolün, benzin ve mazot fiyatı cephesine indirim veya zam olarak yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Petrol fiyatları bu yıl Orta Doğu'daki gerginlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile ortaklarının üretim kesintileri nedeniyle yükseldi, ancak grup dışında arz bolluğu ve Asya'daki zayıf talep nedeniyle fiyatlar Nisan ayının başından bu yana yumuşadı. OPEC+'nın Pazar günü online olarak toplanması planlanıyor ve kısıtlamaları 2024'ün ikinci yarısına kadar kaldırması bekleniyor. Peki söz konusu gelişmeler öncesinde akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?