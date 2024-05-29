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Haberler Fotohaber BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:31

BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol, 81-88 bant aralığında dalgalanıyor. BRENT'teki dalgalanmalar benzin ve mazot fiyatı tarafına indirim ve zam olarak yansıyor. Peki brent petrol 85 dolar eşiğine yaklaşırken bu durum akaryakıt fiyatları için indirim, zam getirdi mi? 29 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, petroldeki yükseliş sonrası ne kadar oldu? Benzin ve mazot fiyatı jeopolitik gerginliklerden etkilendi mi? Sektör temsilcilerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı mı? Merak edilenler yanıt buldu.

BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÖZLER SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE ÇEVRİLDİ

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT, OPEC+ toplantısı öncesi Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasıyla kazancını genişletiyor. Yaşanan gelişmeler indirim, zam olarak akaryakıt fiyatları cephesine yansıyor. Geçtiğimiz hafta BRENT'te yaşanan kayıplar sonrası benzine 1,38 TL indirim gelirken bu hafta yönünü yukarı çeviren Brent petrolün, benzin ve mazot fiyatı cephesine indirim veya zam olarak yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Petrol fiyatları bu yıl Orta Doğu'daki gerginlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile ortaklarının üretim kesintileri nedeniyle yükseldi, ancak grup dışında arz bolluğu ve Asya'daki zayıf talep nedeniyle fiyatlar Nisan ayının başından bu yana yumuşadı. OPEC+'nın Pazar günü online olarak toplanması planlanıyor ve kısıtlamaları 2024'ün ikinci yarısına kadar kaldırması bekleniyor. Peki söz konusu gelişmeler öncesinde akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

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BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 41,36 TL
Mazot fiyatı: 40,22 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 42,33 TL
Mazot fiyatı: 41,22 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 42,56 TL
Mazot fiyatı: 41,46 TL

BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin ve motorin fiyatları için indirim, zam yok.

BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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