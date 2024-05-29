Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
10:31
BRENT kayıplarını topladı! Benzin, mazot fiyatı için indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol, 81-88 bant aralığında dalgalanıyor. BRENT'teki dalgalanmalar benzin ve mazot fiyatı tarafına indirim ve zam olarak yansıyor. Peki brent petrol 85 dolar eşiğine yaklaşırken bu durum akaryakıt fiyatları için indirim, zam getirdi mi? 29 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...