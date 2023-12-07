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Giriş Tarihi: 07.12.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 12:02

Son hasat tamam! Büyükşehirde fiyatı tam 4 kat daha pahalı

Karaman'da elmaların hasadı tamamlandı. Yılın son hasadı ardından fiyatı 11-12 TL arasında değişen elmanın fiyatı büyükşehirlerde tam 4 kat daha pahalıya satılıyor.

İHA
Son hasat tamam! Büyükşehirde fiyatı tam 4 kat daha pahalı

Karamanlı üretici, kilosunu 11 ila 12 liradan sattığı elmanın büyükşehirlerde 4 katı fazlasına satılmasına şaşırıyor.

Son hasat tamam! Büyükşehirde fiyatı tam 4 kat daha pahalı

SON ELMA HASADI TAMAM

Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da yılın son elma hasadı yapıldı. Yılda 500 bin tonun üzerinde elma üretiminin gerçekleştiği kentte Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram da son elma hasadına katılarak işçilerle birlikte elma topladı.

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Son hasat tamam! Büyükşehirde fiyatı tam 4 kat daha pahalı

"BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATI 4 KAT DAHA PAHALI"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elma üreticisi açısından güzel bir yıl geçtiğini belirterek, "Şuan üreticimiz ürettiği elmayı uygun bir fiyata satıyor. Burada olaya bakarken sadece müstahsil ve üretici açısından bakmamamız gerekiyor. Bir de tüketici açısından bakmamız gerekiyor. Elmayı semt pazarlarında azda olsa vatandaşların alabilmesi için uygun fiyatlar oluşuyor. Ama maalesef hep üzerinde durduğumuz bir gerçek var. Şuanda bulunduğumuz bu bahçede üretilen elmanın kilo satışı tüm masraflarıyla birlikte 12 liradır. Ama tüketicilerimiz İstanbul'da, Ankara'da ve bazı büyük marketlerde bu elmanın kilosunu 40 ila 50 liradan alıyor. Kışın ise kilosunun 60 liraya kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da tüketicinin sağlıklı bir şekilde elma tüketememesidir" dedi.

Son hasat tamam! Büyükşehirde fiyatı tam 4 kat daha pahalı

Ülkemizin son yıllarda elma üretiminde ciddi ataklar yaptığını da ifade eden Bayram, "Ağaç sayısı ve üretim olarak çok iyi durumdayız ve dünyanın değişik pazarlarına elma gönderiyoruz. Karaman olarak baktığımız da buradan Libya, Irak ve Hindistan'a elma ihracatı yapıyoruz ve ülkemizde bu pazarlarda ciddi anlamda hakimiyet sağladı" diye konuştu.

Son hasat tamam! Büyükşehirde fiyatı tam 4 kat daha pahalı

"ÜRETİM VE FİYATTAN ÇOK MEMNUNUZ"

Bahçe sahibi Yasin Kızıldeniz, "100 dönümlük bahçemizde sezonun son elma hasadını yapıyoruz. Şuan için hasadımız oldukça verimlidir. Bu bahçeden toplanan elma direk olarak Hindistan'a gidecek. Biz üreticiler olarak bu yılki üretimden oldukça memnunuz. Fakat tüketiciler tarafında şikâyetler var. Özellikle de büyükşehirlerimiz de elmanın fiyatı çok yüksek ve afaki rakamlar görüyoruz. Bizim sattığımız fiyatın 4 katına elma satılıyor. Bu tüketici açısından sıkıntılı bir durum. Elmayı bizim vatandaşımızda rahatlıkla alıp yiye bilmelidir. Bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor. Bizim bu yılki elma satışımız kilosu 11-12 liradan oldu" diye konuştu.

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