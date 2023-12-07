Son hasat tamam! Büyükşehirde fiyatı tam 4 kat daha pahalı

"BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATI 4 KAT DAHA PAHALI"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elma üreticisi açısından güzel bir yıl geçtiğini belirterek, "Şuan üreticimiz ürettiği elmayı uygun bir fiyata satıyor. Burada olaya bakarken sadece müstahsil ve üretici açısından bakmamamız gerekiyor. Bir de tüketici açısından bakmamız gerekiyor. Elmayı semt pazarlarında azda olsa vatandaşların alabilmesi için uygun fiyatlar oluşuyor. Ama maalesef hep üzerinde durduğumuz bir gerçek var. Şuanda bulunduğumuz bu bahçede üretilen elmanın kilo satışı tüm masraflarıyla birlikte 12 liradır. Ama tüketicilerimiz İstanbul'da, Ankara'da ve bazı büyük marketlerde bu elmanın kilosunu 40 ila 50 liradan alıyor. Kışın ise kilosunun 60 liraya kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da tüketicinin sağlıklı bir şekilde elma tüketememesidir" dedi.