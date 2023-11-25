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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 25.11.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 07:48

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Çalışan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi sorusu uzun süredir yanıt arıyordu. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bir kereye mahsus olmaz üzere verilen ikramiyeden sadece fiilen çalışmayan emekliler yararlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öğretmenler Günü Buluşmasında yaptığı önemli açıklamalar sonucu Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklilerine müjdeyi verdi. Yapılan açıklamalar sonrası çalışan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi sorusu yanıt buldu. Peki, Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, konu hakkında tüm gelişmeler…

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi, ne zaman hesaplara yatacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilerin ikramiye ödemeleri başladı. Bu durumda Çalışan emeklilere, Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklilerine 5 bin TL emekli ikramiyesi gelişmeleri merak ediliyor. Peki, Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, ödeme tarihi ve açıklamalar...

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÇALIŞANLARA VERİLECEK Mİ?

5 bin TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi ve Bağkurlu esnaf emeklileri hakkında açıklama yaptı.

İşte o açıklama ve detayları;

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Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Öğretmenler Günü Buluşması'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defa mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız." açıklamalarında bulundu.

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

12,2 MİLYON EMEKLİYE 61 MİLYAR TL ÖDEME

Başkan Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Ocak zammı önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayarak emekliye 5000 TL ikramiye ödenmesi çalışmasını masaya getirdi.

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Çalışmayan emeklilere söz verildiği gibi Kasım'ın 15'inden önce SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı ayırt etmeden dul ve yetimler dahil Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Dul ve yetimler hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı.

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