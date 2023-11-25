Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Çalışan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi sorusu uzun süredir yanıt arıyordu. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bir kereye mahsus olmaz üzere verilen ikramiyeden sadece fiilen çalışmayan emekliler yararlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öğretmenler Günü Buluşmasında yaptığı önemli açıklamalar sonucu Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklilerine müjdeyi verdi. Yapılan açıklamalar sonrası çalışan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi sorusu yanıt buldu. Peki, Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, konu hakkında tüm gelişmeler…