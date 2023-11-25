Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi, ne zaman hesaplara yatacak sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilerin ikramiye ödemeleri başladı. Bu durumda Çalışan emeklilere, Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklilerine 5 bin TL emekli ikramiyesi gelişmeleri merak ediliyor. Peki, Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi? Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklileri faydalanacak mı, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, ödeme tarihi ve açıklamalar...